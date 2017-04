La venta limitada de gasolina especial es una medida transitoria

En vigor desde el pasado 1 de abril, la orientación nacional de limitar la venta de gasolina especial o de alto octanaje (la llamada B 94) solo a los vehículos del Turismo y personal diplomático es una medida transitoria, confirman al periódico provincial de Sancti Spíritus, Escambray, directivos de Cimex, quienes sin embargo aseguran no conocer hasta cuándo se extenderá la actual coyuntura.

Irregularidades en el suministro de la B 94, un tipo de gasolina que no se refina en Cuba y, por tanto, el país importa en su totalidad, determinaron la sustitución de este combustible en el mercado interno por gasolina regular, significan las referidas fuentes.

No obstante las limitaciones con la B 94, las empresas y organismos que tenían asignado este tipo de combustible no han sufrido recorte alguno, toda vez que desde el 1 de abril reciben los mismos volúmenes, pero de gasolina regular (B 90); una sustitución que no es bien vista por los choferes, quienes advierten sobre posibles desperfectos en los carros debido al octanaje no idóneo.

Los clientes con tarjetas de asignación de combustible para uso privado se vieron afectados durante los primeros días del mes, al no poder comprar la B 94 ni en los servicentros autorizados para Turismo y el cuerpo diplomático, ni en el resto de los puntos de abasto.

Según Miguel Miguel Romero, especialista de servicentros de la sucursal Cimex Sancti Spíritus: “esta situación, sin embargo, ya está solucionada; desde hace unos días se estabilizó el suministro y los clientes de gasolina especial con tarjetas asignadas pueden comprarla en cualquiera de los 10 servicentros que en la provincia tienen B 94”.

Por su parte, la venta en efectivo no se ha detenido, con excepción de los servicentros donde hubo desabastecimientos puntuales, corroboran las autoridades de Cimex en Sancti Spíritus.

Ello explica que las cantidades vendidas a clientes que pagan al cash apenas haya tenido fluctuaciones, con cifras que rondan los cuatro mil litros diarios; sin embargo, los volúmenes de gasolina B 94 que se expenden a empresas y organismos han descendido de cinco mil 600 litros diarios a poco más de 500, según estadísticas facilitadas por Miguel Romero.

Melvin Ruiz Núñez, gerente comercial de la sucursal Cimex Sancti Spíritus, aseguró que en la provincia existe disponibilidad de gasolina especial para terminar el mes y para comenzar mayo, aunque no tiene información acerca de si se venderá a todos los clientes o si se mantendrán las actuales restricciones.

