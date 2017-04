Tragedia en el fútbol argentino: Muere un hincha lanzado desde las gradas

El hincha del Belgrano, Emanuel Ezequiel Balbo, murió a causa de un fuerte traumatismo de cráneo que sufrió luego de ser lanzado al vacío desde una de las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes, durante el clásico cordobés el pasado sábado.

Balbo luchaba por su vida en el Hospital de Urgencias de la provincia de Córdoba desde el sábado por la noche, día en que se realizó el clásico entre Belgrano y Talleres de Córdoba.

La agresión de la que fue víctima Balbo tuvo como primera versión que se trataba de un hincha infiltrado de Talleres de Córdoba y fue agredido por los simpatizantes de Belgrano, sin embargo, Raúl Balbo, padre de Emanuel, confirmó la hipótesis de que la agresión fue porque identificó al asesino de su hermano.

“Quiero aclarar que mi hijo no es hincha de Talleres, no tiene ningún tatuaje y no estaba robando en la tribuna. Mi hijo es bien de Belgrano pero el problema se arma porque a mí hace cuatro años me mataron a un hijo y Emanuel se encontró en la cancha con uno de los que lo mataron, que es Oscar Alfredo “El Sapito” Gómez”, dijo Raúl Balbo.

El padre de la víctima señaló “ahí pasó todo y como Gómez es poco hombre, en vez de defenderse solo incitó a la violencia a todos sus amigos que tenía ahí y ellos le pegaron a mi hijo”, declaró Raúl Balbo a Cadena 3.

Por su parte, autoridades policiales organizaron la búsqueda de al menos tres personas. Bajo el cargo de “lesiones gravísimas”. Tras el fallecimiento de Balbo la causa cambiaría a “tentativa de homicidio, agravada por la Ley de Deportes”, según informó la fiscal Liliana Sánchez.

El director de Seguridad cordobés, comisario Jorge Gómez, dijo que hasta el momento han detenido a dos personas, además anticipó que los apresados son padre e hijo, de apellido Oliva.

Matías Oliva fue uno de los identificados y acusados de la salvaje agresión a Emanuel Balbo, en grabaciones del suceso se le puede visualizar como una de las personas que arrojó a Balbo al vacío.

La organización Salvemos al Fútbol indicó que Balbo es la víctima número 316 desde que comenzaron los registros en 1922.

Y es la segunda fatalidad relacionada al deporte del balón en lo que va del año, tras la muerte del barrabrava del club San Martín de la provincia de Mendoza, Maximiliano Exequiel Lucero, asesinado de dos balazos en una interna por el control de la tribuna.

(Con información de Telesur)