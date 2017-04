Snowden: EEUU construyó túneles atacados en Afganistán

El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), Edward Snowden, escribió en su cuenta de Twitter que los túneles destruidos este jueves por la bomba no nuclear más potente de Estados Unidos (EE.UU.) fueron construidos a expensas de Washington.

“Las redes de túneles de los muyahidines que estamos bombardeando en Afganistán las pagamos nosotros mismos”, tuiteó el viernes Snowden acompañado con un fragmento de un artículo del periódico The New York Times de 2005.

Snowden también señaló en su mensaje que los miembros del autodenominado Estado Islámico (Daesh, en árabe) presuntamente atacados utilizan las mismas instalaciones que los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) de su país, en su lucha en Afganistán en 1980 contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

El ataque de EE.UU. forma parte de una serie de maniobras bélicas que incluyen el bombardeo de un aeródromo militar en Siria el 7 de abril, el despliegue esta semana de una escuadra naval rumbo a Corea del Norte y el anuncio el viernes del primer lanzamiento de una bomba termonuclear desde un caza F-16, en marzo.

.@thenib Those mujahedeen tunnel networks we're bombing in Afghanistan? We paid for them. #Blowback https://t.co/xokL8VCQqk (via @GabiElenaDohm) pic.twitter.com/VDVsUYahiG

— Edward Snowden (@Snowden) April 13, 2017