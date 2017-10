“En tiempos de amar”, la nueva telenovela cubana estará lista para marzo

La próxima telenovela cubana está a punto de caramelo. Falta hace que salga al aire, porque para una buena parte de los públicos esa opción televisiva resulta imprescindible. El director de la propuesta es Ernesto Fiallo.

Tiene dos entregas anteriores: la segunda parte de Bajo el mismo sol y La otra esquina, propuestas que caminaron con aceptables índices de teleaudiencia, gusto y crítica.

Se supone que En tiempos de amar (80 capítulos de 40 minutos) comience a salir en marzo, crucemos los dedos. Mientras, aquí están las respuestas de su máximo responsable:

¿Quién escribió el guión de En tiempos de amar?

La telenovela fue escrita por cuatro guionistas: Eurídice Charadán, Serguei Svoboda, José Víctor Herrera y Alberto Luberta Martínez.

¿Dónde y cuándo se sitúa la trama?

La trama transcurre en La Habana. Es una telenovela contemporánea, que intenta ser un reflejo de estos tiempos visto desde la familia y sus conflictos

Háblame de tu equipo de dirección…

Como codirectores están Roberto Díaz Barrueta y Julio Cesar Ramírez, quien me ayudo con la dirección de actores. La dirección de Fotografía la asumió el joven Yoan Palomino y otros valiosos especialistas, muchos de ellos graduados de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, FAMCA y del Instituto Superior de Diseño Industrial, ISDI

¿Y el elenco? ¿Cómo lo escogiste?

Es numeroso, fue muy difícil de escoger, pues la etapa de preproducción de la obra coincidió con la realización en Cuba de varias coproducciones extranjeras para el cine, que ocuparon muchos de los actores en los que había pensado. Por suerte, pude trabajar con la mayoría de ellos y con otros que llenaron todas mis expectativas en los personajes que interpretaron.

Tu obra La otra esquina consiguió gustar a la crítica y al público ¿Esperas lo mismo de esta?

Nunca me ha gustado crear expectativas sobre una obra, no me gustan las premier, ni hablar de la calidad que pueda o no tener la obra. Me gusta verla crecer cuando sale al aire, son el público y la crítica quienes la acompañan o no. Claro, a todo padre le gusta que le digan cosas buenas de su hijo, que es el resultado de años de trabajo de muchas personas.

Dime que papel interpreta la música…

Otra vez repetimos Raúl Paz y yo en este proyecto. Hay canciones realmente hermosas y una música muy bien pensada en función de la obra. Espero que sea disfrutada.

¿Cómo conseguiste que Fernando Pérez te hiciera la presentación?

A Fernando y a mí nos une una amistad casi familiar, desde muy joven el formo parte de mi vida y la de muchos otros jóvenes, fue el quien me trajo mi primera cámara con lentes, equipo de sonido y de ahí, salieron mis primeros experimentos, sus hijas eran las actrices, Manuel Iglesias el editor y muchos otros atrevidos que nos fuimos enamorando de las imágenes en movimiento. Así que le propuse hacer la presentación, porque además es un hombre que acepta retos, el primero conmigo fue ponerlo como actor en un cuento que realice hace años para la televisión La vida según Nicolás.

Lo que quieras decir y no te haya preguntado…

Todavía estamos terminando la telenovela, faltan algunos detalles, espero que pronto pueda tener vida en cada hogar y que la historia que cuente, sea la historia de nuestra familia o de alguna que conocemos, que nos identifiquemos con algún personaje o situación, que podamos entender que necesitamos vivir En tiempos de amar.

(Tomado del portal de la TV Cubana)