Pelotero cubano Despaigne firmará con club japonés Fukuoka SoftBankHaws

El slugger cubano Alfredo Despaigne firmará mañana con el club Fukuoka SoftBankHawks, de la Liga Japonesa de Béisbol, divulgaron hoy en La Habana fuentes de la Federación cubana de este deporte.

Despaigne, líder del conjunto cubano al venidero IV Clásico Mundial de Béisbol, había anunciado previamente que rubricaría este contrato para cuando terminara la Serie del Caribe en México, donde su equipo Alazanes de Granma tuvo muy buena actuación.

Halcones de SoftBank es de las más importantes franquicias de la Liga nipona por su desempeño desde que fue fundado en 1938. Ostenta 17 títulos de liga y siete en Series de campeonatos locales.

“Sé que me voy a sentir bien entre ellos. Ya me he acostumbrado al béisbol japonés y ellos son de mucho prestigio”, dijo al periódico deportivo digital Jit el toletero oriundo de Santiago de Cuba, pero que siempre intervino en los campeonatos cubanos con los equipos de los Alazanes.

Despaigne se despidió del conjunto Chiba Lote Marines con promedio ofensivo de 280 (496-139), con 24 jonrones y 92 carreras impulsadas en 134 partidos.

Campeón con los Alazanes granmenses en la última campaña cubana, estuvo antes en el béisbol profesional mexicano con los Piratas de Campeche, durante los años 2013 y 2014.

En su más reciente temporada en el archipiélago nipón, el fornido jonronero caribeño rompió sus récords, lo cual hizo que varios elencos se interesaran por él una vez concluido el contrato con el Chiba Lotte.

(Con información de Prensa Latina)