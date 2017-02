Empresa Estatal Socialista: La opinión de los lectores (Parte III)

La pasada semana Cubadebate publicó los dos primeros trabajos de una serie sobre la Empresa Estatal Socialista. Ambos materiales motivaron el debate de nuestros lectores con unos 250 comentarios enviados entre los dos. Antes de proseguir con la parte final, que incluirá la opinión de ministerios y organismos, decidimos resaltar los criterios de los foristas, muchos de las cuales se sostienen a partir de experiencias personales en diversas empresas o interesantes ideas sobre la implementación de la Resolución 6.

El primer comentario aprobado fue de un usuario llamado “Ariel”, quien se expresó preocupado sobre la permanencia de las dos monedas (CUC y CUP), lo que afecta el funcionamiento de las empresas:

“Un sinfín de resoluciones pero siguen las dos monedas y la distorsión que esto crea, pues en las empresas un peso (en moneda nacional) es igual a un CUC y entonces si te pagan 700 pesos es como si te pagarán 700 CUC, lo cual es la mayor de las farsas, pues en la calle son 30 CUC y no te alcanza para nada. Es hora ya de arreglar esto y que el cubano comience a cobrar salarios justos que incrementen su bienestar”.

Sobre el mismo tema de la doble moneda, pero añadiendo lo referente a la competencia del sector estatal con el cooperativista y el cuentapropista, el lector “AFO” opinó:

“Queremos que la empresa sea cada vez más eficiente compitiendo con el sector no estatal y eso es imposible mientras exista la dualidad cambiaria, ya que una empresa no puede retener la fuerza de trabajo especializada porque en el sector no estatal un CUC es 25.00 CUP y en el estatal ya sabemos que es a uno por uno. Esto significa que es necesario liberar las fuerzas productivas, pues de lo contrario los trabajadores seguirán emigrando fuera del sector estatal. En mi entidad todos los que vienen al área contable se van a cooperativas que le pagan 50 CUC mensuales y aquí le pagamos 390 CUP que equivalen a 15.60 CUC. Debe acabar ya esa ilusión óptica que es la dualidad cambiaria para que nuestras empresas sean eficientes”.

Mientras que “Igancio” reconoce que se han alcanzado logros, pero insiste en la unificación monetaria:

“No podemos decir que no se ha avanzado, es una realidad, pero falta mucho camino por recorrer. Mientras para la Empresa Estatal Socialista un CUC sea igual a un CUP y para las cooperativas y sector privado un CUC sea igual a 24.00 CUP ¿de qué estamos hablando?”

La competencia entre los sectores vigentes en la economía cubana fue también motivo de análisis para “Adolfo Tamayo Aguilar”:

“Entonces vemos que crece el sector cuentapropista sin límites de ingresos y salarios y es como una autocompetencia desleal que se establece el estado lo que trae fuga de talentos y experimentados trabajadores hacia donde se gana más que es por demás una expresión natural y justa del que produce, administra o brinda un servicio”.

Pero “Ariel” también sacó a relucir otro tema que generó varias respuestas: “Seguimos con lo mismo y el país sigue sin avanzar. La Empresa Estatal Socialista no funcionará porque no tiene dueño y lo que es de todos no es de nadie”, escribió este lector en referencia a una supuesta privatización de estas entidades, una idea que ya ha demostrado su ineficacia en otros sistemas sociales.

En contraposición con lo expresado sobre la privatización, “Eduardo” comentó:

“Es interesante cómo la gente no quiere que las empresas sean estatales, pero sí quieren dividirse las ganancias. ¿En qué empresa privada eso sucede? Es como la ley del embudo, yo recibo las bondades del Estado socialista, pero las ganancias de la empresa nos las distribuimos con los impuestos para que el Estado presupueste la salud y la educación ¿Es que acaso países más desarrollados que el nuestro han logrado solo con los impuestos dar educación y salud gratuitas? Todo no es tan fácil y si lo fuera, no tendríamos los problemas que tenemos. Hay ineficiencia, pero también somos un país sometido a una guerra económica que solo no existe para los ciegos o los mal intencionados”.

Por su parte, “Galbán Blanco” añadió lo siguiente:

“Nuestra economía enfrenta un proceso de perfeccionamiento. Es una tarea de todos, de los patriotas. En el centro está el desarrollo para el beneficio del pueblo. Son muchos los obstáculos, los hay externos (el bloqueo, la crisis económica mundial) e internos (el burocratismo, el inmovilismo, la falta de compromiso). Una manera de actuar para buscar soluciones a los problemas en cada lugar es el análisis en el colectivo. Es importante saber cómo plantear las inquietudes e inconformidades, a quién dirigirse. También es importante decir las cosas con los argumentos y razonamientos lógicos, tener sentido de contribución a la solución del problema. Si no se conoce en profundidad el tema, hay que estudiar o buscar apoyo en los que conocen. Si algo anda mal, el combate hay que librarlo, en primera instancia en el colectivo laboral. Tenemos organizaciones de participación y discusión colectiva que no dan las espaldas a los trabajadores y están en la obligación de atender y canalizar sus inquietudes. No hacemos nada con planteamientos al azar, si no somos capaces de discutir y razonar y aportar soluciones”.

Otra cuestión abordada fue la realización del Plan anual y el cumplimiento del mismo. “Kmelot” dijo:

“No se puede avanzar porque la filosofía de la Empresa Estatal Socialista se basa en Plan y Presupuesto. Tienes un Plan X y tienes que hacerlo con un Presupuesto Y. Esto muchas veces hace que el Plan X se cumpla en el mes de octubre y esos últimos meses la empresa reduce la producción porque no quiere tener mucho sobrecumplimiento, de lo contrario el próximo año le suben el plan un 10 por ciento y se le agota el mercado o se auto-asfixian y se deterioran los salarios. Sin contar que muchos planes no se corresponden con la demanda de la población o el país, es decir que la empresa sobrecumplió el plan que se propuso pero no satisface lo que se necesita. El presupuesto lo aprueba alguien de arriba sin saber las necesidades reales de la empresa, no importa que hayas hecho un anteproyecto con tus necesidades, tienes que adaptarte a ese presupuesto. En el sector privado no es así, porque con su ganancia se invierte en las cosas que hacen falta para producir más sin que nadie te lo impida. Duele ver que en muchos puntos de comercio y gastronomía estatales no hay neveras ni nada que garantice el frío, sin embargo el particular garantiza sus condiciones de trabajo”.

Quizás el tema que más motivó a participar en el debate fue el salario. Varios expresaron problemas existentes con la implementación de la Resolución 17 y luego el cambio hacia la 6. Aunque como demuestran los trabajos publicados, la mayoría de los empleados se beneficiaron con la nueva medida, para algunos esto representó un problema. Así lo explica “isaac”:

“En agosto del 2015 como técnico llegué a ganar mil pesos con la 17. En enero del 2016 empecé a desempeñarme como especialista principal y entra en mi empresa la 6. Para este primer mes del 2017 solo cobré 470 pesos, o sea, al cambiar de categoría para una superior he perdido más de la mitad de mi salario como técnico, y los planes se siguen cumpliendo, en cualquier momento dejo el trabajo”.

A la forista “Anabel” le preocupa aún más que aquellos que no producen los bienes de la empresa obtengan mejores salarios:

“Muy bueno el análisis sobre la Resolución 6 pero no veo por ningún lado el tema de que los no productivos ganen más que los productivos. Me parece bien que los directivos ganen más porque es verdad que cada día son menos las personas que quieren asumir eso cargos, pero de ahí a que el personal de recursos humanos, contabilidad, informática o personal de la limpieza gane más que el que el que produce… Se debería investigar más sobre el tema, porque genera descontento en el personal directamente relacionado con la producción”.

Para “KJI”, quien se presenta como experimentado trabajador del sector del azúcar, las cuestiones salariales mejoraron para los jefes, pero otras plazas continúan sin percibir mejoras sustanciales:

“Como viejo trabajador azucarero les digo que la pirámide se enderezó para los cuadros en lo referido al salario, pero para los técnicos de las UEB (Unidad Empresarial de Base) la situación no ha mejorado en nada. En estos momentos para el que trabaja en un central azucarero ser un técnico universitario solo sirve como cultura pues en materia económica el tratamiento es pésimo. Y aunque se haga el azúcar previsto siempre la tendencia es a la penalización por disímiles coeficientes que al final no se sabe cuánto se debía cobrar”.

El lector “Adolfo Tamayo Aguilar” alertó sobre cómo aunque se obtenga más salario puede que todavía no alcance para satisfacer las necesidades básicas:

“El tema no es si se gana más, sino si se gana lo que satisface las necesidades o la mayor parte de ella. Veo una tendencia a limitar el potencial salarial como si fuera preocupante que el trabajador reciba todo el potencial salarial que es capaz de crear, pregunto qué sentido tiene limitar al que produce con un hasta dos veces si produjo legalmente para más y consecuentemente beneficiaría a especialistas, técnicos y directivos”.

Aunque el propio Adolfo reconoce que el pueblo cubano tiene asegurados dos aspectos fundamentales que garantizan calidad de vida y esto amortiza un poco los bajos salarios:

“Para nadie es un secreto que hoy en Cuba con cinco mil pesos una familia de cuatro personas sólo alcanza un nivel aceptable de satisfacción pero para nada desproporcionado, gracias que existen conquistas como los servicios médicos y de educación gratuitos, la seguridad para embarazadas, el subsidio de medicamentos, etc. Porque sin estos ni con 10 mil alcanzaría”.

Otro forista, “Raúl”, añadió:

“No se puede tener ningún tipo de miedo a que los obreros tengan altos salarios. De hecho, si la empresa es altamente productiva, pues que se les paguen altos salarios a los obreros, ya que esto sería una medida para que este trabaje y busque soluciones en su centro laboral, ya que si se para la producción, ellos saben que no recibirán una buena remuneración salarial”.

Hubo lectores que incluso escribieron una lista con aspectos que ellos consideran como los problemas fundamentales de la Empresa Estatal Socialista. Ese fue el caso de “Ruben Santos“, quién luego de lanzar la pregunta: “¿Que decir de un tema complejo y que todos creemos saber?”, compartió cinco aspectos que afectan este modo de gestión en Cuba:

1- Exceso de personal

2- Tecnología atrasada (o insuficiente)

3- Mecanismos de logística y abastecimiento demorados (y permeados por la situación financiera del país e internacional).

4- Poca visión estratégica (o ninguna) a mediano y largo plazo.

5- Planes y presupuestos mal elaborados y generalmente cargado de buenas intenciones y criterios tecnócratas.

Para “Alejandro” es imprescindible el impulso de la creatividad de las personas, que pueden lograr mucho más si se les estimula:

“Nuestro sistema económico actual, asfixia en vez de potenciar la mayor de nuestras virtudes como sociedad, la creatividad e ingenio individual para resolver problemas concretos. Es imperativo, hacer conciencia y actuar, no procrastinar, en la tarea de lograr el bien colectivo a partir de potenciar el desarrollo del emprendimiento individual, no de la retórica”.

El forista llamado “Jose Maury García“, opina sobre varios temas, entre ellos el de las facultades que deben tener las empresas para tomar decisiones. Reconoce que los objetivos generales deben ser propuestos por el Estado, pero las entidades pueden decidir en los aspectos más específicos. Además, cierra con una idea que ya mencionábamos al principio sobre cómo los imprescindibles son los trabajadores y no es necesaria la privatización.

“Toda entidad económica productiva o de servicio en cualquier sociedad tiene que ser autorregulada por los mismos factores que ejecutan la producción, el gran problema de la Empresa Estatal Socialista a mi entender no es la correlación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, sino el grado de centralización que tienen los aparatos administrativos estatales, que siempre estuvieron sobredimensionados en estructuras, en recursos, en transporte. En fin, se creó una clase burocrática que es un freno al desarrollo empresarial estatal. “En mi modesta opinión, este tema debe ser ventilado en cada unidad productiva y tiene que ser como un traje a la medida, la participación de los trabajadores es vital no solo para configurar el Plan, que lamentablemente nunca se ha conseguido, sino para producir y trabajar con eficiencia, calidad, tesón y constancia. “Los actores principales son los trabajadores, cuando los directivos son capaces de llevarlos a metas superiores y estimularlos, puede lograrse cualquier objetivo. Las directivas estatales son necesarias para poner las reglas generales, pero las particulares tienen que ser tomadas a nivel de Empresa y las reglas prácticas a nivel de colectivo de trabajo. Como principio esta probado que los dueños privados no son imprescindibles para producir bien y con calidad, los imprescindibles son los trabajadores”.

Y como comenzamos con el primer comentario recibido, cerramos con el último. En este caso del lector “Carlos Báez Puig“, quien alerta sobre los resultados negativos que puede tener una excesiva burocracia y también trata el tema de la autonomía de la Empresa Estatal Socialista:

“Muy buenas las opiniones de los directivos las cuales dan una idea de cómo está el termómetro de criterios. Sin negar que la Resolución 6 significa avance existe algo que no recoge y es que hay OSDE que piensan como los ministerios anteriores tienen tendencia a la burocracia queriendo controlar desde arriba lo que es de control de los de abajo y comienza la burocracia de nuevo”.

