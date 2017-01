Estreno de Cubadebate: Video de La Tempestad con Buena Fe y Silvio Rodríguez

El tema La tempestad, de la autoría de Israel Rojas, se grabó junto a Silvio Rodríguez en octubre de 2016 y fue incluido en el disco Sobreviviente, que saldrá en marzo de 2017.

Cubadebate les ofrece hoy en exclusiva, generosidad mediante de Israel Rojas, el video de esta extraordinaria canción que acaba de ser terminado; una realización del joven director de cine Marcel Beltrán, producida por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Un homenaje diferente a José Martí en el aniversario 164 de su nacimiento.

A propósito de este estreno, el director de Buena Fe comentó a nuestra publicación:

La canción “La Tempestad” es una metáfora de estos tiempos. Un canto al diálogo e intercambio generacional. Este es el país que tenemos y nada cambiará por obra de las casualidades, sino de las causalidades que generemos con trabajo, ciencia y cultura. Nos deben guíar las mejores ideas, aspiraciones y conductas de los que la poblamos fisicamente, o la llevan en el alma en cualquier lugar del mundo hoy y también de los que ya no están vivos, pero la estudiaron, amaron y defendieron. Es vital reivindicar el derecho a soñar. De ser posible, incluso motivar a los que perdieron esa maravillosa capacidad. Preferentemente soñar con los pies en la tierra. Artísticamente no podríamos estar mas felices con las colaboraciones que la canción nos regala. Desde el maestro Silvio Rodriguez, hasta Marcel Beltrán, un talentoso y joven director de cine, con un equipo de producción igual de jóvenes. Es nuestra primera colaboración con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), institución a la que admiramos. Estudiantes y profesores multinacionales que dejaron de ir incluso a sus paises para fin de año solo para implicarse en este proyecto. Agradecidos a Alexis Triana, director de comunicaciones del MINCULT y a Susana Molina Directora de la EICTV, a nuestra empresa EGREM y a la Sociedad Cultural José Martí, especialmente a René González . Nos parece que es un buen regalo justo en el aniversario del 164 natalicio del apóstol. Es el primer tema que promovemos del disco “Sobreviviente” que tendrá su lanzamiento en marzo.

Por su parte, el director del audiovisual, Marcel Beltrán apuntó:

La motivación surgió gracias a una invitación de Susana Molina, directora de la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV), a quien es preciso agradecer el apoyo y la colaboración. Desde que escuchamos la canción sentimos que teníamos la oportunidad de crear una pieza donde la capacidad de soñar fuese el corazón del relato. Desde la épica cotidiana, nos propusimos una serie de retratos a cubanas y cubanos que al hilvanarse con música y texto, crearan una ofrenda imaginaria a nuestra isla desde la mirada. Así mismo, para nosotros, un grupo de egresados de distintas cátedras de la Escuela de Todos los Mundos, era importante honrar a Silvio Rodríguez, a Fernando Birri y a los 30 años de fundación de un espacio creativo, vital en nuestra formación como cineastas y seres humanos. En nombre de todo el equipo de trabajo, es, finalmente, muy importante agradecer a Buena Fe por la amistad.

La tempestad

Buena Fe y Silvio Rodríguez

BF: Grande la tormenta, que no se anima a escampar./ En el suelo están los troncos más severos./ Anegada la sabana, se hizo río el manantial./ Tanta lluvia que ha borrado los senderos.

Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar./ Adelante solo reina un gran fanguero./ Se adelanta un caminante y algunos salen detrás./ Tras los pasos del añoso del sombrero./ ¿Acaso tú sabes la ruta?/ ¿Acaso ya pasaste antes?/ ¿Sabes de atajos y grutas?/ Cuéntanos todo lo importante./ Cuéntanos todo lo importante./ Cuéntanos todo lo que sabes./ Cuéntanos todo lo que sabes.

SR: Vengo de un tiempo de plagas y sequías./ Pero a sangre y sudor se hizo cosecha./ Más lo que se pudo que lo que se quería./ Y heme aquí, latiendo aún esta fecha./ No me sé el camino, solo tiran de mí/ los anhelos, de posibles maravillas./ Salgo a caminar pues no aprendí a dormir/ mientras en el zurrón,/ mientras en el zurrón,/ mientras en el zurrón queden semillas.

Dime tú,/ Cuéntame… Cuéntame…/ Dime del sueño que acunas./ Con cuál fe llenarás tu templo/ del dulzor que tendrán tus uvas./ Cuenta tú que tendrás más tiempo./ Cuéntame, que tienes más tiempo.

BF y SR: El naufragio se parece al capitán./ Y el poeta se parece a su cantar./ Y la rueda a los caminos./ La vela a la oscuridad./ Haz que se parezca a ti la tempestad./ Haz que se parezca a ti la tempestad.