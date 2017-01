Strike 3: La caballería sale delante

Granma remontó una desventaja de tres carreras en las postrimerías del encuentro y se las ingenió para vencer con bambinazo de Alfredo Despaigne ante un envío afuera de Raidel Martínez, para ponerse delante en su dual meet decisivo ante Ciego de Ávila. Mañana, Noelvis Entenza vs Vladimir Baños.

HIGHLIGHTS

-El Tigre, por el tricampeonato en fila. Los Alazanes, tras su primer trofeo. Nacía un enfrentamiento inédito y totalmente inesperado en las Series Nacionales, con un equipo acostumbrado a las situaciones límite y otro que llega a esta instancia con la esperanza de alcanzar lo que nadie le presagió hace algunos meses.

-La balanza se desequilibró con el jonrón de Osvaldo Vázquez en la segunda entrada, su decimoctavo vuelacercas de la temporada. Perdedor de par de juegos ante Matanzas, Yoalkys Cruz recibía el primer zarpazo de los Tigres, y enseguida vinieron otros dos por imparables de Donal Duarte, robo de segunda y error en tiro de Frank Camilo Morejón, rodado de Yorelvis Charles que alcanzó categoría de hit gracias a la tendencia a cerrar el cuadro a inicios de partido, indiscutible de Yorbis Borroto (su número cien en play offs), y conexión de Raúl González que se fue al desafío arbitral y le favoreció. El gran candidato ponía sus condiciones sin temblores en el pulso.

-Después de dos salidas exitosas ante Villa Clara, Vladimir García volvió a ser autoritario. A diferencia de las postemporadas anteriores, el diestro de Morón ha asumido el papel que le toca en el staff, y consiguió colgarle siete ‘chapas’ sucesivas a los inspirados granmenses de Carlos Martí (undécima ocasión que lo lograba en la campaña). La perfección puede ser prescindible: no estaba ultraveloz, los rompimientos empezaron quedándosele altos, pero conseguía una y otra vez cerrar la trocha. En el tercero dejó a Roel Santos en la antesala con un rompimiento lento frente a Yordan Manduley. Y en el cuarto liquidó a Guillermo Avilés con dos hombres en bases. Sin estar en la mejor de sus jornadas, lucía –y era- dominante. De eso se trata en el pitcheo.

-El octavo fue un indicador de los males que aquejan al béisbol doméstico en el manejo de los serpentineros. A pesar de disponer de relevistas como Raidel Martínez y José Ángel García, Roger Machado optó por persistir con García en el box, y lo mantuvo hasta que soportó la primera de la visita, derivada del doblete de Manduley. Luego, con Martínez en la loma, Paumier negoció boleto, vino un ponche a Despaigne, Denis Laza firmó un hit por el cuadro y Carlos Benítez -oh, la madurez competitiva- rubricó un sencillo que empató el desafío. Cuartico igualito, como decía la canción.

-Ciego no pudo anotar con Edilse Silva en la intermedia y sin out en la parte baja de esa misma entrada, una vez que Miguel Lahera se hizo cargo del volcán de los martirios. El noveno discurrió sin sobresaltos, y en el décimo Despaigne ‘cogió’ una bola afuera y la mandó a volar sobre las cercas del right field. Grande es grande, y el béisbol castigaba así el error del cuerpo técnico local en el movimiento de las piezas de relevo. Final. Granma 1-Ciego 0.

BOX SCORE

Grm 4 5 1

Mtz 3 9 1

Ganó: M. Lahera. Perdió: R. Martínez. HR: O. Vázquez, A. Despaigne.

ALINEACIONES

Granma – R. Santos, CF; Y. Manduley, SS; Y. Paumier, 3B; A. Despaigne, BD; Denis Laza, LF; C. Benítez, 2B; G. Avilés, 1B; F.C. Morejón, C; Y. Céspedes, RF. Lanzador: Y. Cruz.

Ciego de Ávila – R. González, 3B; D. Gálvez, 2B; J.P. Martínez, CF; E. Silva, LF; Y. Fiss, RF; O. Vázquez, C; D. Duarte, BD; Y. Charles, 1B; Y. Borroto, SS. Lanzador: V. García.

LAS CARAS DEL JUEGO

Positiva: La confianza que puso Carlos Martí en su abridor cuando atravesó un mal momento durante el segundo inning.

Negativa: Ciego de Ávila cerró el cuadro en el cuarto episodio del séptimo juego y lo pagó cuando el texas de Yunior Paumier picó de modo impune detrás de segunda. Esta noche, Granma imitó el dislate en el segundo inning, propiciando que el rolling de Yorelvis Charles pasara al jardín derecho. ¿Por qué adelantar a los infielders tan temprano? ¿Quién dicta las normas del conservadurismo en la pelota nacional?

Preocupante: Para Ciego, salir hacia el Mártires de Barbados con score adverso de 2×0 sería un golpe de nocao.

Incomprensible: Con Raidel Martínez y José Ángel García en el bullpen, ¿había necesidad de mantener a Vladimir García en el montículo, inclusive después de embasar al primer bateador del octavo capítulo?

Recomendable: Pensarlo siempre (una, dos, tres, cuarenta veces) antes de lanzarle a Despaigne.