Strike 3: Granma se postula para el trono

Lo que nadie previó: Granma ganó también el segundo encuentro del play off decisivo y se irá al Mártires de Barbados con una ventaja que la pone en perfectas condiciones de aspirar al primer campeonato nacional de su historia. Pasado mañana, Lázaro Blanco vs Dachel Duquesne.

HIGHLIGHTS

-Precisado a reforzar su alineación y emparejar la serie, el mando de los Tigres dejó a Yorelvis Charles en la banca –ayer había fallado en la captura de un importante foul fly-, devolvió a Abdel Civil al line up y subió a Donal Duarte al tercer turno. Y tan temprano como en la primera entrada hicieron falta los servicios ofensivos de la fila avileña cuando Granma anotó de inmediato a través de la combinación holguinera: doble de Yordan Manduley, hit de Yunior Paumier y el caballo volvía a relinchar en la noche del Cepero.

-A partir de ese instante, Vladimir Baños se mostró intratable en el montículo, haciendo el exquisito uso que le conocemos en los envíos en rompimiento. Tanto fue así, que retiró de manera sucesiva a 12 bateadores hasta que Guillermo Avilés le pegó un imparable en el quinto episodio. Pero del otro lado Noelvis Entenza volvía a lucir bien, exigiendo con la palabra del box su inclusión en la pre de 50 para el Clásico Mundial. Cosa que se merece con sobrados argumentos. Hoy, siete capítulos, dos hits y autoridad constante. Luego… bueno, luego se le mantuvo innecesariamente en el volcán.

-Un paréntesis: viejos y reconocidos managers de Grandes Ligas coinciden en que el manejo del pitcheo es la piedra angular del trabajo de un mentor. Cuando se falla en tal sentido, dicen, los partidos se suelen perder. Ajustémoslo al caso que nos ocupa. Víctor Mesa se apuró en sacar a Yera del montículo y el equipo recibió una paliza. Carlos Martí aguantó más de lo debido a Entenza en el sexto desafío del dual meet ante Matanzas, y el cocodrilo estuvo a punto de morderlo. Anoche, Roger Machado se resistió a apelar a su bullpen (un magnífico bullpen para el nivel que ahora se juega) y los Alazanes acabaron remontando un encuentro que parecía perdido para ellos. Es como un ajedrez donde cada jugada determina la victoria o el fracaso.

-Después del absurdo intento de robo de tercera de Roel Santos en el sexto, los inspirados Alazanes de Granma apuntalaron su victoria en el inning posterior. Justo es decirlo: todo empezó con un error del umpire, que al principio hizo gala de una zona horizontal muy amplia y en ese momento le perdonó el ponchado a –nada menos que a- Alfredo Despaigne. Baños se ofuscó, y a pesar de los consejos que fue a darle Roger Machado sus lanzamientos ya habían perdido la localización deseada: Dennis Laza le pegó tubey y Carlos Benítez le sopló sencillo a la banda derecha que empujó par de carreras. 3×0. Terrible para Ciego.

-No obstante, el campeón apretó el marcador. Los locales colocaron dos peloteros en bases en el octavo, mas Raúl González recibió la inexplicable orden de tocar –para hacer dos y perdiendo por tres- y fue puesto out por regla. Por fortuna para su afición, Manduley falló al tirar a la inicial sobre el rodado de Dainier Gálvez, y Duarte sacó a escena el gen pinareño y pegó indiscutible al derecho que acercó el pizarrón ante un Miguel Lahera convocado a destiempo. 3×2. La esperanza regresaba al terreno de los Tigres, aunque en vano. Tras el hit de Vázquez abriendo la entrada definitiva, Yoelvis Fiss debió tocar de nuevo para que impulsaran los de atrás, y ello no sucedió. Granma 2-Ciego 0. La sorpresa.

BOX SCORE

José Ramón Cepeero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E GRA Granma 3 8 1 CAV Ciego de Ávila 2 5 0 G: Noelvis Entenza

P: Vladimir Baños

Js: Miguel Lahera

ALINEACIONES

Granma – R. Santos, CF; Y. Manduley, SS; Y. Paumier, 3B; A. Despaigne, BD; Denis Laza, LF; C. Benítez, 2B; G. Avilés, 1B; F.C. Morejón, C; Y. Céspedes, RF. Lanzador: N. Entenza.

Ciego de Ávila – J.P. Martínez, CF; D. Gálvez, 2B; D. Duarte, 1B; E. Silva, LF; O. Vázquez, C; Y. Fiss, RF; A. Civil, BD; Y. Borroto, SS; R. González, 3B. Lanzador: V. Baños.

LAS CARAS DEL JUEGO

Positiva: El duelo de lanzadores entre Baños y Entenza, bonito y entretenido.

Negativa: Ante un pitcher en noche dominante, dos veces hubo avileños en tres bolas sin strikes y en ambas ocasiones se dejaron cantar mansos envíos por el centro. Lo peor, además, es que se trataba de Silva y Vázquez, los dos hombres con más fuerza en la plantilla del monarca.

Preocupante: A los efectos de Ciego, dos derrotas en casa significan que para repetir el campeonato tiene que ganar 4 veces en 5 oportunidades. Francamente complicado.

Incomprensible: La insistencia de Ciego en el sacrificio, que una y otra vez no le ha fructificado en este play off. Y lo peor: intentarlo en el octavo, con dos jugadores en el circuito y ¡tres carreras debajo en el score! O sea, Ciego jugaba para poner el juego 3×2… en contra. El béisbol castiga: Raúl González fue out por regla una vez que la pelota hizo contacto con él en zona fair.

Recomendable: Ante la falta de un tercer bate natural, los Tigres podrían optar por encomendarse a Silva, con Vázquez en el cuarto turno.