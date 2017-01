Strike 3: Posición anterior

Con la friolera de 16 indiscutibles, Matanzas dio un paso importante en sus deseos de ir a la final al igualar su play off ante Granma a despecho del estelar Lázaro Blanco (9×3). Así las cosas, la serie deberá decidirse en el Victoria de Girón. Este miércoles, Frank Montieth vs Yoalkys Cruz.

HIGHLIGHTS

-Era un choque crucial para los dos. De imponerse Granma, pondría en jaque (con mate inminente) al cocodrilo. De hacerlo Matanzas, quedaría con la ventaja de acoger dos de los tres partidos restantes. Por la tropa de casa lanzaría su carta de lujo, Lázaro Blanco, quien lo tenía todo a su favor excepto las probabilidades, un elemento clave en la pelota. En el box visitante se subiría Danny Betancourt, toda una incógnita.

-Tan temprano como en el mismo primer inning, Blanco afrontó una situación que no debió encarar en su apertura del miércoles pasado. Dos hits y un pelotazo le cuajaron los ángulos con Yurisbel Gracial al bate y solo un out. Sin embargo, después de una seguidilla de fouls que llevaron la tensión hasta el cielo nublado del estadio, el torpedero yumurino se ponchó y pareció que Matanzas dejaría escapar la ocasión de aprovechar la brecha frente a un pitcher en estado de gracia. No fue así: Juan Carlos Torriente –regresado al line up- le pegó bien al primer envío y trajo dos carreras, y a seguidas Jefferson Delgado lo imitó para subir otra rayita a la registradora.

-Una llovizna fría presentó cartas credenciales enseguida, amenazando con congelar el choque, aunque para felicidad de Víctor Mesa no había viento. Fieles hasta la admiración, los parciales de ambos conjuntos no movían un pie de las tribunas, y se vivía una fiesta hermosa aquí en Bayamo. En el montículo de los cenagueros, Betancourt batallaba por preservar el marcador con la estocada de la astucia (un cambio por aquí, un piconazo por allá), pero en el episodio tercero Gracial le hizo un error y el boleto a Roel Santos complicó las cosas. Vino entonces el consabido sacrificio, una rolata de Denis Laza al box y, por supuesto, la transferencia intencional a Alfredo Despaigne. La escena quedó lista en ese instante para lo inesperado: Yunior Paumier arrastró por la antesala, Delgado titubeó para tirar a la inicial, y el infield hit deparó una anotación para el home club. Encima, VM se vio precisado a reemplazar a su abridor debido a una segunda presencia en la lomita. ¿Se le vendría el mundo abajo a la novena recordista del torneo? No, puesto que Ramón Licor dominó sin problemas a Guillermo Avilés, desajustado a todas luces.

-El empate de los anfitriones cayó en el quinto inning, mientras Frank Luis Medina se ocupaba del rol de relevista. Con rivales en primera y tercera, Gracial falló sobre una conexión para doble matanza, si bien por fortuna para los rojos Denis Laza se pasó al deslizarse en la intermedia y cedió un out importante. Vino otra intencional a Despaigne, un metrallazo de Paumier que Delgado no pudo capturar, y el cuartico se puso igualito que al principio. 3×3. Locura y cornetas, algarabía y fiesta.

-Como en el juego previo, los Cocodrilos habían sido incapaces de defender la ventaja prematura. Pero esta noche –por fin- su mentor echó mano de la carta escondida. Liván Moinelo reemplazó a su comprovinciano Medina, y a pesar de que no veía acción desde el 24 de diciembre consiguió eslabonar una cadena de doce hombres retirados en fila, seis de ellos por la vía del ponche. Recostada a la garantía que ofrece el pinareño, la poderosa alineación de los occidentales empezó a funcionar aparatosamente.

-El desempate corrió por cuenta de los mismos jugadores que habían errado a la defensa. A saber, Gracial negoció la base por bolas, y Delgado disparó un tubey que llevó a su veloz compañero hasta la goma. 4×3. A esas alturas, el detalle curioso consistía en que los siete imparables matanceros habían sido hacia la banda derecha del terreno. ¿Abandonaría ya Blanco el montículo? Muchos pensaron que el derecho no abriría la séptima entrada, mas lo hizo y ahí llegó la definición del encuentro. Se lo cuento…

–Stayler Hernández, en una gran jornada, se hizo de un boleto, y Eduardo Blanco se sacrificó. En una jugada desde todo punto de vista respetable pero igualmente discutible, el mando granmense transfirió de modo intencional a Yordanis Samón para lanzarle a William Saavedra -quien ha probado una y mil veces su capacidad para batear en situaciones límite-, y Saavedra sopló un cohetazo que echó tierra por medio en la pizarra. 5×3. El lucky seven estaba en su apogeo, y ninguno de los apagafuegos pudo evitar que otros cuatro imparables decretaran la sentencia del partido.

Mártires de Barbados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E MTZ Matanzas 9 16 2 GRA Granma 3 5 0 G: Liván Moinelo

P: Lázaro Blanco

ALINEACIONES

Matanzas – S. Hernández, RF; A. Sánchez, LF; Y. Samón, BD; W. Saavedra, 1B; Y. Gracial, SS; J.C. Torriente, 2B; J. Delgado, 3B; A. Martínez, C; V.V. Mesa, CF. Lanzador: D. Betancourt..

Granma – R. Santos, CF; Y. Manduley, SS; Denis Laza, LF; A. Despaigne, BD; Y. Paumier, 3B; G. Avilés, 1B; C. Benítez, 2B; F.C. Morejón, C; Y. Céspedes, RF. Lanzador: L. Blanco.

LAS CARAS DEL JUEGO

Positiva: El pitcheo de Liván Moinelo, sencillamente abrumador.

Negativa: La defensiva del infield matancero.

Preocupante: Los slumps ofensivos de los zurdos Ariel Sánchez y Avilés.

Incomprensible: Con cuatro carreras arriba, esperar en conteo de tres bolas sin strike y bases llenas.

Recomendable: No olvidar que Saavedra es, hace tiempo, un excelente bateador del clutch. El mejor del país en tales circunstancias.