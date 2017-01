Condenan a pena de muerte al responsable de la matanza de Charleston

Dylan Roof, responsable por el asesinato de nueve personas en la Iglesia Episcopal Metodista Africana de Emanuel el 17 de junio de 2015, fue condenado hoy a pena de muerte. La decisión fue tomada este martes tras tres horas de deliberaciones.

El joven de 22 años fue declarado culpable en diciembre pasado por delitos de odio, por haber impedido la práctica religiosa y haber disparado contra quienes se convirtieron en sus blancos y fallecieron. Será la primera persona condenada a la pena capital por delitos federales de odio.

Mientras el jurado anunciaba el veredicto, Roof no mostraba signo de emoción alguna ―precisa ‘The New York Times’― y reafirmó que no se arrepentía de haber cometido el crimen. “Aún siento que tenía que hacerlo”, declaró el joven citado por ABC News.

(Tomado de Russia Today)