Tras tenso 2016, Cuba aspira a crecer un dos por ciento en 2017

“Para el año 2017 se prevé un crecimiento del dos por ciento en el PIB contra un decrecimiento del 0.9 por ciento en el año 2016”, informó Ricardo Cabrisa Ruiz, Ministro de Economía y Planificación (MEP) al intervenir ante los diputados e invitados al octavo período ordinario de sesiones de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El Ministro y Vicepresidente del Consejo de Ministros reconoció que Cuba afrontó un 2016 con limitaciones financieras persistentes motivadas por el decrecimiento de los ingresos por exportaciones, las dificultades económicas de algunos de los principales socios de nuestro país debido a la caída de los precios del petróleo y la contracción de los suministros de combustibles procedentes del exterior.

“Se mantiene además la inmovilidad en la aplicación del bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba por parte de Estados Unidos acrecentado por las multas a organismos internacionales que realizan transacciones con nuestro país a pesar de los anuncios del Presidente Barack Obama”, agregó.

Se han tomado en cuenta las indicaciones del General de Ejército en sus diversa intervenciones en la Asamblea Nacional en cuanto a no gastar más de lo que se tiene, concepto que tiene hoy más relevancia que nunca, precisó.

El ministro del MEP explicó que se propone los mayores crecimientos en la industria azucarera y en hoteles y restaurantes que superan el 30 y el 8 por ciento, respectivamente. También se prevén incrementos en el sector del transporte, almacenamiento, comunicaciones, suministro de gas y agua, la agricultura, silvicultura, comercio y la industria manufacturera.

Durante esta sesión de la Asamblea se dijo que disminuye la explotación de minas y canteras en un 5 por ciento, entre tanto se mantienen los niveles referidos a los gastos sociales.

Más adelante aclaró que en cuanto a la disponibilidad de recursos financieros se mantiene la tensa situación en la reserva de divisas.

“Es por ello que se deberán garantizar las exportaciones y los cobros propuesto por el plan y crear las condiciones para incrementarlos en los próximos años; igualmente se deben identificar en la producción nacional las posibilidades existentes para sustituir importaciones, así como reducir los gastos no imprescindibles a partir del uso racionalmente los recursos que se crean”.

El titular de economía y planificación recalcó que se debe crear un programa bien detallado para la sustitución de importaciones que en el caso de la fabricación de pieza de repuestos y otras soluciones esenciales suman cifras no despreciables.

Las proyecciones de los portadores energéticos para el venidero año permiten respaldar niveles similares a los del 2016 con un crecimiento de los niveles productivos del 6.9 %.

“Sin embargo el plan de producción nacional 2017 se proyecta en 3 millones 586 200 toneladas de petróleo y gas equivalente decreciendo un 4.3 % con respecto al año en curso”, señaló Cabrisas.

Esta realidad – enfatizó el ministro de economía y planificación- incide de manera directa en los niveles de importación de combustibles por lo que se deberá analizar en profundizar esta tendencia en los últimos años.

Sobre este propio tema recalcó que es decisiva la exigencia sobre el uso de los portadores energéticos evitando el desvío y el robo que “lamentablemente está presente” y que sale a la luz en los controles que se realizan sistemáticamente.

En el año 2016 la generación de energía eléctrica creció 4.2 % y el consumo del sector residencial representa el 58.8 %. La producción de gas se mantiene en los mismos niveles del año anterior, reseño Cabrisas en su presentación.

Se planifica para el próximo año un incremento de hasta el 4.65 % de la producción de la energía a partir de fuentes renovables como la biomasa cañera y la energía fotovoltaica.

Otro de los aspectos abordados fue la importación de alimentos que ascenderá a 1750 millones 200 mil dólares en 2017, lo que representa un incremento de 82 millones respecto a lo previsto al cierre de este año aunque en físico representa lo mismo.

“De esta manera se respalda los productos para el suministro a la población, las materias primas para la industria alimentaria y la producción de alimento animal”, agregó.

El ministro del MEP dijo además que la cobertura de inventarios de productos fundamentales supera los 30 días y se aseguran desde el inicio del año.

En otro momento de su ponencia, Cabrisa Ruiz señaló que la producción agrícola reacciona positivamente aunque con incrementos aun discretos. A esto se suma a una industria alimentaria que no da respuesta adecuada antes estos incrementos.

“El principio de que la industria debe estimular a la producción agrícola no se cumple, lo que incide en nivel de importación que debe realizar el país. Por tal motivo debemos proponer un plan acelerado aunque a mediano plazo que permita recuperar esa industria para dar respuesta a la demanda nacional como el aumento de visitantes”, expresó.

Sobre el sector del transporte, el titular de la economía cubana señaló que es vital en el desarrollo nacional aunque advirtió que no se deben seguir desarrollando inversiones en infraestructura con créditos de mediano y corto plazo.

“Se creció un tres por ciento en la transportación de pasajeros con mil 936 millones de pasajeros transportados”, detalló Cabrisas.

Por su parte el programa de la vivienda planificó la terminación de nueve mil 700 viviendas y el inicio de más cuatro mil objetos de obra priorizando a aquellos afectados por el huracán Matthew en el oriente cubano y los planes constructivos de La Habana y Santiago de Cuba.

Ricardo Cabrisa Ruiz, Ministro de Economía y Planificación, advirtió a los diputados cubanos que en el plan de la economía del año 2017 sigue siendo muy bajo la participación de la Inversión Extranjera con un 6.5 por ciento del total a invertir.

“No se logra que la inversión extranjera juegue un papel fundamental en el desarrollo del país como plantean los lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La situación actual nos exige a todos dinamizar este aspecto”, recomendó.

La producción de materiales de la construcción respaldará las inversiones en el país, incluidos los usuarios aprobados en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Igualmente se explicó que se mantendrá los niveles de materiales para la construcción en el mercado minorista aunque en el caso del cemento, del acero y la madera se incumple.

También se reseñó en esta jornada que el balance de agua se ve afectada por la prolongación de la sequía que afecta fundamentalmente al arroz, la caña de azúcar y el acueducto. Las provincias más afectadas son Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Las Tunas y Granma.

Cabrisa Ruiz adelantó que para el año 2017 se estima un crecimiento en el ingreso medio de la población y la capacidad de absorción del estado que posibilitará el equilibrio monetario-financiero en el país.

“Para lograr lo anterior es imprescindible evitar los pagos sin respaldo productivo tanto por concepto de salarios como de pagos del sector no estatal”, especificó.

Sobre la circulación mercantil minorista el país proyecta un crecimiento de un 3.3 por ciento para el 2017 en relación a este año sustentado en la gestión no estatal que aumentó en 2016 en 3.6 por ciento.

Se abre el debate con los diputados

A pesar de la tensa situación del país, Cuba no ha experimentado apagones en lo que va de año, con afectaciones mínimas vinculadas fundamentalmente a reparación de averías o roturas en las líneas.

Sin embargo, varios diputados hicieron un llamado a la necesidad de mayor control y el uso racional de la electricidad y el combustible. Beatriz Johnson Urrutia, de Santiago de Cuba, explicó que en su provincia la disponibilidad de combustible se incrementó al doble solo con fiscalizaciones más exhaustivas en las tres grandes bases principales de distribución. “Estamos ahora en mejores condiciones para discutir este tema con el sector privado, que abarca el 40 por ciento de la transportación de pasajeros en Santiago de Cuba”, aseguró.

Sobre el mismo tema, el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo, explicó que se deben tomar medidas con los responsables de las deficiencias, “no se puede pasar mano”, dijo. Nosotros firmamos el concepto de Revolución, que recoge tantos aspectos de la vida económica, política y social, pero también tiene que formar parte del trabajo de todos los revolucionarios, empezando por los cuadros. Este Plan de la Economía que estamos discutiendo no lo vamos a cumplir si hacemos las cosas mal, argumentó Lazo.

Por su parte, el diputado tunero, Alcimar Peña Vidal pidió la palabra para hablar sobre la experiencia en su territorio. Si pudiéramos hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica podríamos ahorrar más combustible, lo que es muy necesario. Hemos hecho un recorrido por la provincia y considero que hay que revisar el consumo de los equipos de la agricultura en comparación con el desempeño del trabajo, expuso Peña Vidal.

Seguidamente intervino Orlando Celso, diputado por el municipio de Florida en Camagüey y presidente de AZCUBA: Nos hemos dado la tarea de ser competitivos y eso se logra reduciendo los gastos. Sobre la empresa que dirige, expresó: “Vamos a crecer un 77 por ciento, sin embargo hemos reducido la importación de bienes”.

“Este año estamos disminuyendo la mayoría del consumo de combustible y la intensidad energética en un 12 por ciento. Esto no se ha decidido de manera arbitraria sino mediante mecanismos de control y aumentando la exigencia”, afirmó Celso. “El éxito estará en lograr que los colectivos de trabajo vean reflejada la disminución de gastos en su salario y en su eficiencia”, concluyó.

La diputada por el municipio Consolación del Sur de la provincia de Pinar del Río y ministra de la Industria Alimentaria, María del Carmen Concepción hizo uso de la palabra y resaltó que en el segundo semestre del año 2016 se logró que el sistema de la industria alimentaria se sostuviera sin tomar medidas drásticas, como el cierre de locales. Esto permitió que se superaran las exportaciones de dicho sector.

“Si bien se han explicado las tensiones financieras por las que atraviesa el país, hemos podido respaldar el plan. Explicamos en el Consejo de Ministro un grupo de aspectos que existen en la administración del combustible y es una de las deficiencias que debemos corregir para cumplir el plan de 2017, en el cual hemos aumentado nuestras exportaciones”, añadió la ministra.

“Debemos decidir cuáles empresas permanecerán en el sistema estatal y cuáles pasarán a la inversión extranjera. Además, qué otras actividades proponer para incluir otras formas de gestión. Una parte de la industria está vieja, eso es cierto, pero no el compromiso de los trabajadores y de quienes la dirigimos”, explicó María del Carmen Concepción.

Agustín Lage, diputado por Yaguajay, comenzó su intervención recordando una frase de Fidel, expresada en 1993, el año más duro del Período Especial: “La Ciencia, y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar de la economía nacional. Pero partiendo de los escasos recursos, sobre todo de los recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia, y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro.”

Sin embargo, dijo Lage, los datos del presupuesto vinculados a la ciencia y la técnica no están incluidos en el informe. Están los gastos de la salud, de la educación, de la cultura, de los cines y salas de videos, pero no de los centros científicos, que son más de 200, sin incluir el potencial científico de las universidades.

Recordó que en anteriores sesiones de la Asamblea se polemizó sobre las formas en que se coleccionan estos datos, pero estos solían estar en el presupuesto. Se ha dicho que la ciencia y la técnica está implícita en todo lo que hacemos. “Pero no basta”, recalcó. Es un una necesidad tener claros esos datos económicos en un sector vital para el desarrollo del país, de lo cual hablaba Fidel, con el sueño de que se convirtiera en el principal motor de la economía.

“No podemos basar nuestro desarrollo en los productos primarios, porque no tenemos esos productos. No tenemos esos recursos naturales que nos permitan una exportación de ellos”, por eso es imprescindibles medir la intensidad de esas exportaciones, como hay que medir la inversión extranjeros. Para lograr cualquiera de esos dos objetivos hay que medirlos, como se miden otros renglones del desarrollo. “Lo mismo vale para la ciencia y la tecnología, que no debería estar subsumida en la actividad empresarial. Pensar que todo el desarrollo del país se producirá en el sector empresarial, es un error”.

La actividad científica presupuestada tiene que existir, enfatizó. Aun en los países más avanzados, el Estado protege esta actividad porque las innovaciones más importantes suelen surgir en las universidades y en sector presupuestado. Lage, director del Centro del Centro de Inmunología Molecular del Grupo Empresarial BioCubaFarma, recomendó a la Asamblea tomar nota de que en este análisis nos falta la inversión en ciencia y técnica y el impacto que esto tiene y que ese tema regrese al debate de la Asamblea Nacional.

La Ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, confirmó que en conjunto el Ministerio de Finanzas, la Oficina Nacional de Estadísticas y la Academia de Ciencias trabajan en conjunto para traer en una próxima sesión de la Asamblea un análisis sobre el presupuesto del sector científico en el país.

Al finalizar el debate, Lazo sometió a votación el presupuesto del Estado y el Plan de la Economía, ambos fueron aprobados por unanimidad. “Hemos dicho que lo que se aprueba es para cumplirlo”, concluyó el presidente de la ANPP.