Votemos los Mejores Animes del Año

Seguramente todos ustedes han escuchado hablar de los premios Óscar, los Goya o los Emmy, ¿verdad? En México se dan los Ariel; en Francia, los César. En Cuba tenemos los Lucas… Y quizá nosotros deberíamos ir pensando ya en un nombre para la próxima vez que hagamos una votación como esta, porque desde hoy, amigos lectores, ustedes podrán elegir los Mejores Animes del Año. Justo aquí, en Canal USB.

Antes de pasar a la encuesta —por favor, no se salten estas líneas— conviene dejar en claro ciertas bases para que comprendan por qué las series nominadas son las que son, y por qué quizá no esté entre ellas alguna de su preferencia.

Lo primero, en ese sentido, sería subrayar que en esta votación solo tendremos en cuenta aquellos estrenos o nuevas temporadas que comenzaron a emitirse en 2016. A fin de cuentas, se trata de elegir los mejores animes de este año. Por eso descartamos a God Eater —cuyos últimos cuatro capítulos vieron la luz en marzo, pero pertenece al 2015— y a clásicos de larga duración como One Piece y Naruto Shippuden.

(Lo siento por los fans de ninjas y piratas; pero ellos, mejor que nadie, deberían saber que incluir a estas dos series en la competencia no sería justo).

De igual manera solo se contemplaron los animes con más de seis episodios, lo que deja fuera al spin off de Nanatsu no Taizai, Ovas y filmes. Aunque quizá para la próxima vez no estaría mal abrir otras dos categorías para votar al Mejor largometraje y a la Mejor serie corta (ya saben, aquellas cuyos capítulos duran menos de 10 minutos).

Si con estos requisitos les parece que fuimos demasiado estrictos, sepan que, aun así, la cifra de animes estrenados este año alcanzó el total de 218. De ahí que para no embarullarlos con una lista excesivamente larga y evitar un sesgo personal en la elección de las nominadas, recabamos la colaboración de sitios especializados como Ramen para Dos, koi-nya.net, Portal Otaku y Anime Now!, junto a varios blogueros y hasta un fansub, quienes amablemente nos ayudaron a realizar el corte inicial entre las potenciales candidatas.

Del cómputo final de sus propuestas surgieron 15 de las nominadas que verán a continuación, con la añadidura del “comodín” que el arriba firmante se permitió incluir en cada categoría. Si falta pues, algún anime de su preferencia estrenado este año, la culpa es de ellos por no brindarle los votos necesarios; pero también mía, que de tanto en tanto no tengo reparos en mostrar gustos extraños.

Aunque la última palabra para elegir los Mejores Animes del Año, obviamente, la tienen ustedes.

Mejor Anime de comedia Ansatsu Kyoushitsu – Temporada 2

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku Wo!

Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge

Sakamoto desu ga?

Mob Psycho 100

Handa-kun Ver Resultados

Cargando ... Cargando ...

Mejor Anime de drama Boku Dake ga Inai Machi

Shōwa Genroku Rakugo Shinjū

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu

ReLife

3-gatsu no Lion

Hibike! Euphonium – Temporada 2 Ver Resultados

Cargando ... Cargando ...

Mejor Anime de acción Ajin

Kōtetsujō no Kabaneri

Boku no Hero Academia

Drifters

Kidō Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans – Temporada 2

Haikyuu!! – Temporada 3 Ver Resultados