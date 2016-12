Jefferson Delgado: “Por mí no puede quedar”

En el paisaje de incertidumbres que es ahora la Serie Nacional –peloteros que se van, peloteros que vuelven, horarios fluctuantes, misterios insolubles, interrupciones y demás…-, una cosa es segura: Jefferson Delgado ha sido la figura de la temporada.

Natural de Santo Domingo, la consagración ha llegado de modo tardío para este moreno espigado que nunca se rindió pese a las frustraciones vividas desde que debutara en 2004 en la pelota elite de la Isla. Empezó con Matanzas, se fue luego a su Villa Clara natal, pero no fue hasta regresar a tierras yumurinas que las aguas dejaron de aprisionarle el cuello.

Tanto ha sido su despegue, que a día de hoy lidera a los bateadores del torneo con un estratosférico .410, a lo cual suma peldaños en el Top Ten de Anotadas (53), Hits (110), Dobles (18), Total de Bases (142), Slugging (.530) y Porcentaje de Embasado (.467). Su OPS de .997 habla por sí solo de los desafueros ofensivos de este hombre de 33 abriles y ambiciones marcadamente juveniles.

¿Te consideras un pelotero hecho?

-Uno no ha madurado del todo jamás porque siempre hay cosas por aprender y el béisbol es un deporte donde todos los días se aprende algo. El juego diario me ha hecho mejorar bastante.

¿Solo eso?

-No. También el entrenamiento y sobre todo, oír mucho. He prestado mucha atención a los consejos del propio Víctor Mesa, de Wilfredo Sánchez, y los he podido llevar con éxito al terreno.

Estás bateando mucho, pero pegas muy pocos jonrones. ¿Conoces la razón?

-Me parece que tengo un swing muy recto. No me falta fuerza, fíjate que todos los jonrones que he dado han sido muy grandes, varios de ellos por arriba del techo. El problema es conseguir un swing más fluido para arriba, pero toda la vida le he tirado recto a la bola.

¿Por qué juegas por Matanzas siendo de Villa Clara?

-Yo jugué por allá, pero hubo un momento en que la dirección del equipo no me vio condiciones y pasé tres años fuera de la Serie Nacional, uno de ellos en la liga azucarera, a la cual le estoy muy agradecido porque me dio fuerzas para sentir que sí podía. Después de eso el manager de Matanzas me llamó y me dijo que creía en mis condiciones, y he tratado de no hacerlo quedar mal.

En el plano personal, ¿eres tan agresivo como te manifiestas durante los juegos?

-Todo el mundo me dice eso. Piensan que soy una persona agresiva o algo y no es así; lo que pasa es que en el terreno me transformo y paso a ser de otra manera sin que yo mismo me dé cuenta.

Después de tanto sacrificio, tienes el Clásico Mundial a tiro. ¿Te sientes recompensado?

-Estoy muy contento por la convocatoria a la preselección del Clásico, y si logro llegar al equipo lo único que garantizo es que voy a dar todo lo que tengo porque por mí no puede quedar.