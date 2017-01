Denzel Washington cautiva a miles de internautas con esta sencilla reflexión (+ Video)

El famoso actor estadounidense, Denzel Washington, ha resumido en segundos uno de los grandes males que padecen los medios de comunicación, que ha eclosionado con la llegada de Internet y que se ha disparado en los últimos años.

Algunos medios difundieron en Estados Unidos el falso rumor de que el actor apoyaba la candidatura de Donald Trump en su carrera hacia la Casa Blanca. Su respuesta, durante un acto de presentación de su última película, ha cautivado a miles de internautas que se sienten identificados con las palabras del intérprete.

Hay que ver qué carisma, elegancia y poder de seducción tiene este hombre, hasta para cagarse en las muelas de los periodistas estadounidenses:

“Si no lees los periódicos estás desinformado, y si los lees estás ‘mal informado’. ¿Cuál es el efecto de tener demasiada información? Uno de los efectos es que tienes que ser el primero, aunque no sea verdad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenéis todos? Contar la verdad. No sólo ser el primero, sino contar la verdad. Vivimos en una sociedad en que lo que importa es ser el primero. ¿A quién le importa? Publícalo. No importa quién salga herido, a quién se destruya, no nos importan si es verdad. Sólo dilo, véndelo. Cualquier cosa en la que practiques serás bueno, incluido haciendo basura”.

Por parte de los medios de comunicación, entre los que obviamente nos incluimos, toca autocrítica y responsabilidad. Por parte de los lectores, precaución y destreza a la hora de sortear los contenidos ‘envenenados’.

Un consejo obvio pero necesario: no dar por buena ninguna información sin habérsela cuestionado antes o contrastado con otras fuentes. Algo más sencillo y rápido de lo que parece. Una de las ventajas que tiene internet. El reverso de la misma moneda que es el problemático exceso de información al que estamos sometidos.