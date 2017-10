Dan a conocer las mejores fotografías de naturaleza del año

El concurso de fotografía Wildlife Photo of the Year es uno de los más prestigiosos certámenes de fotografía del mundo en el que contemplamos la paciencia, el ingenio y el talento de los fotógrafos que pasan su tiempo inmersos en la vida silvestre para ofrecernos las instantáneas más increíbles y reveladoras del mundo natural.

Los 100 finalistas de este año fueron seleccionados por algunos de los mejores fotógrafos del mundo (el jurado está compuesto por un panel de profesionales reconocidos en la industria) y seleccionados por su creatividad, su arte y su complejidad técnica.

Este año se han presentado más de 50.000 fotos, provenientes de 92 países de todo el mundo. Como curiosidad, dos de las fotos fueron tomadas por niños de 11-14 años de edad, englobados en la categoría para jóvenes.

A pesar de que los huracanes y los incendios forestales causan estragos en gran parte del globo, el mundo natural sigue lleno de belleza y estas imágenes son un recordatorio perfecto de esta hermosura.

Una de las fotografías ganadoras del premio Wildlife Photografer of the Year muestra la contaminación que asola los mares de todo el mundo, evidenciando lo que le estamos haciendo a nuestros océanos. El fotógrafo tituló la instantánea como ‘Surfista de aguas residuales’ y nos muestra un caballito de mar con la cola enroscada en un bastoncillo para los oídos. Justin Hofman, el autor de la foto, se encontraba en la Isla Sumbawa, en Indonesia, buceando en unas aguas cada vez más repletas de plástico y de otros elementos que no pertenecen a este entorno. “¿Qué clase de futuro estamos creando”, se pregunta el autor.

Entre el resto de maravillosas fotografías de este año encontraremos de protagonistas un zorro del ártico, un cachorro de foca, una ardilla, peces payaso, un águila calva o águila americana, un pequeño tigre de Sumatra o el citado caballito de mar.

(Con información de Muy Interesante)