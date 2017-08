Las mejores fotos astronómicas de 2017

El Insight Astronomy Photographer of the Year, convocado por el Observatorio Real de Greenwich (Reino Unido) es considerado el concurso internacional más importante de astrofotografía. No es de extrañar que, año tras año, las imágenes sean cada vez más espectaculares, con el deseo de ser reconocidas y premiadas como las mejores instantáneas del cosmos.

En 2016 el concurso recibió en su octava edición más de 4.500 fotografías de 80 países.

En 2017 se presentaron 3.800 fotógrafos, profesionales y amateurs, procedentes de 91 países distintos. Por primera vez en la historia del concurso, entre las fotos tomadas por astrofotógrafos de todo el planeta, se encuentran incluso instantáneas de Urano o de algunos asteroides.

Las 9 categorías principales en las que se divide el concurso:

Vistas del cielo : ya sea durante la noche o el crepúsculo, mostrando la Vía Láctea, lluvias de estrellas, cometas, salida de constelaciones, halos…

: ya sea durante la noche o el crepúsculo, mostrando la Vía Láctea, lluvias de estrellas, cometas, salida de constelaciones, halos… Auroras: fotografías que presenten auroras

fotografías que presenten auroras Las personas y el espacio: fotografías del cielo nocturno con personas o elementos de interés humano.

fotografías del cielo nocturno con personas o elementos de interés humano. Nuestro Sol : imágenes del Sol, incluyendo eclipses solares y tránsitos astronómicos.

: imágenes del Sol, incluyendo eclipses solares y tránsitos astronómicos. Nuestra Luna: imágenes de la Luna, incluyendo eclipses lunares y ocultaciones de planetas.

imágenes de la Luna, incluyendo eclipses lunares y ocultaciones de planetas. Planetas, cometas y asteroides: el resto de objetos presentes en nuestro sistema solar.

el resto de objetos presentes en nuestro sistema solar. Estrellas y Nebulosas: cúmulos estelares, remanentes de supernova, nebulosas…

cúmulos estelares, remanentes de supernova, nebulosas… Galaxias: imágenes de galaxias, cúmulos de galaxias y asociaciones estelares.

imágenes de galaxias, cúmulos de galaxias y asociaciones estelares. Joven Astrofotógrafo del Año: fotografías tomadas por astrónomos principiantes que sean menores de 16 años.

Aparte de estas categorías principales, el concurso cuenta con otros dos premios: el premio Sir Patrick Moore al Mejor Novato, a la mejor fotografía tomada por un astrofotógrafo aficionado que no haya participado anteriormente con ninguna imagen; y el premio Robotic Scope, un reconocimiento a la mejor foto captada por un telescopio controlado por ordenador, de los que permiten el acceso del público a través de Internet.

Así las cosas, el Observatorio Real de Greenwich ha presentado las fotografías finalistas, que contemplamos a continuación y que se podrán ver en una muestra en el Centro de Astronomía del observatorio.

Como siempre, no faltan imágenes de la Vía Láctea, de auroras boreales o de la Luna, objetivos frecuentes de los astrofotógrafos.

Veamos las vistas más espectaculares del cosmos.

(Con información de Muy Interesante)