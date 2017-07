“…Y seré la reina del panal, aunque en eso me vaya la vida”

He vuelto a los mejores años de mi vida. Me he sentido niña otra vez y he ganado y perdido, reído y llorado con los muchachos que juegan en “La Colmena TV”.

Como la primera vez, como tantas veces, a lo largo de estos años de crecer queriendo y sin querer –lo que pasa cuando se ha tenido una infancia feliz–, tuve ganas de saltar al escenario y actuar bajo las tiernas órdenes de Tin…

…hasta que me vi allí, en el personaje de la niña que discute con la abuela porque quiere ser “la reina del panal, aunque en eso me vaya la vida”.

La misma que responde con soltura una entrevista mientras come chocolate y luego corre detrás de la entrevistadora que le quitó el último pedazo.

Dejé que pasara la emoción toda una noche y un día. El domingo volví a cortar la rutina doméstica y, créanme, otra vez subí al escenario en el papel de la gordita golosa. Y perdí y gané puntos con el negrito y el gallego y discutí con el jurado que no diferencia las estaturas y al otro día, frente a la máquina, concordé con Paquita Armas que siempre da adelante y da dos veces en asuntos de la TV.

Pero ya no esperé más para llamar al muchacho que ha sabido leer mejor que nadie “La Edad de Oro” y atrapar las esencias de todos los creadores, haciendo que nuestra niñez crezca de veras, conociendo y reconociendo qué cosa es Patria sin una sola consigna.

Me respondió el alegre Tin de siempre: “¿De veras te gustó? Pues prepárate para la sorpresa que viene, amárrate el corazón. Imagínate que Roly Peña ha querido sumarse a nuestro equipo. Lo de este viernes es fuerte, fuerte…y el viernes antes del 13 de agosto, más aun…no puedo decirte más.”

Entonces me invitó a la grabación. Todo se hace en el teatro de EXPOCUBA, cuyo director, el extraordinariamente sensible Pedro Abreu, se ha vuelto, como yo, un niño más. Pero preferí darle el espacio a mi colega Irene. Yo quiero, espero, por la sorpresa. Me ha encantado este personaje que yo misma me di, la golosa del chocolate que quiere ser la reina del panal. Gracias Tin.