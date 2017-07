En Pálpite, el ave más pequeña del mundo

Primero lo supe por Kenia, una vecina de Bernabé y Juanita, y luego pude verlo con mis propios ojos: una familia de zunzuncitos habita en el patio de estos vecinos del poblado de Pálpite, en la Ciénaga de Zapata.

Un gran alboroto enrareció una tarde a los presentes, cuenta Bernabé “desde la terraza de la casa de Manuela y Tino, Andrés Martínez pudo ver la minúscula ave y dijo “eso que está en la mata de ponasí es el ave más pequeña del mundo”. Yo, que no sabía, le digo asombrado ¿Cómo es eso?, y me pongo a mirar detenidamente, pero no se dejaba ver mucho, pues vuela muy rápido. Desde ese día nos visitan, porque ellos todos los días están en la mata de ponasí (parece que las fruticas y las flores les gustan) o en la mata de moringa”.

Lo gracioso es, cuenta Juanita, “que el primer día se vio uno solo, después eran dos, y un tiempo más tarde incrementaron a cinco, al inicio, hoy son muchos los ejemplares de hembras y machos que desde tan cerca los visitantes pueden observar, ¨nosotros le ponemos en la mata unas güiras con miel, agua con azúcar y cuanta fruta tenga en la casa, nos entretenemos mirando cómo tan cerca de nosotros vienen a tomar y comer de lo que le ponemos, ya forman parte de nuestra familia.

Con un amor tremendo este matrimonio conversa sobre los zunzuncitos que, según ellos, llegaron para regalarles alegría, y piensan ya en la forma de tomar medidas para que no sean maltratados. Sembraron más plantas de ponasí por todo el patio, sufren cuando ven otro pajarito hacerles daño.

De vez en cuando reciben a personas que, con curiosidad, llegan a su hogar para admirarlos, y entonces ellos aprovechan para ofrecerles las explicaciones pertinentes sobre sus hábitos y costumbres de vida, datos aprendidos a través de las visitas de los especialistas.

Verlos en su aleteo constante, demasiado veloz para el ojo del hombre, con sus colores brillantes, resulta una maravilla de la naturaleza que deja encantado a todos. Privilegio diario del que gozan Bernabé y Juana.

El Zunzuncito o pájaro mosca (Mellisuga helenae) ave endémica de Cuba conocido también como zunzún, colibrí, trovador o zumbete. Con una rapidez inaudita, alcanza una velocidad de vuelo de hasta 114 kilómetros por hora y toma el néctar de las flores en plena suspensión utilizando su largo y fino pico. Constituye un polinizador por excelencia, pues a la vez que se alimenta ayuda a la reproducción de las plantas. Esta avecilla, que mide apenas siete centímetros, constituye el pájaro más pequeño del mundo. Al igual que otras aves endémicas, el Zunzuncito se encuentra protegido por hallarse en peligro de extinción.

Los zunzunes consumen la mitad de su peso en alimento y hasta 8 veces su peso en agua durante un día. Su vuelo es extraordinariamente rápido, emitiendo con sus alas un sonido parecido al de un insecto. Agita sus alas alrededor de 80 veces por segundo, lo que le permite permanecer en el aire, en una misma posición durante mucho tiempo, de esta forma es capaz de succionar el néctar de la flores, sin la necesidad de apoyarse en esta, o en ramas. Anida entre febrero y septiembre y pone de uno a dos huevos, también diminutos. Su nido puede pasar desapercibido para cualquiera, ya que hace honor al minúsculo tamaño del zunzuncito y sólo mide 3 cm.

En el caso de la hembra tiene una coloración verde azulado con blanco en pecho y abdomen, y poseen manchas blancas en la punta de la cola.

Posee el segundo ritmo cardíaco más rápido de todos los animales, y es el ave con la menor cantidad de plumas. Su temperatura corporal es de 40°C, la más alta de todas las aves, mientras que durante la noche desciende hasta los 19°C.

Su nombre científico Mellisuga helenae hace referencia a sus costumbres de succionar miel o néctar, y a Helena Booth, esposa de Carlos Booth, el compañero de estudios en Alemania, que invitó y alojó a Gundlach en Cuba para estudiar la fauna del país.