La larga lista de hechos de corrupción del Senador Rick Scott

El Senador Rick Scott, junto a Marco Rubio, es uno de los principales promotores del arreciamiento de las agresiones y las campañas anticubanas de la actual administración estadounidense.

Para comprender mejor la calaña de este personaje, que fue Gobernador de La Florida, Cubadebate propone a sus lectores la traducción de un artículo de la publicación oficial de la Universidad del Norte de la Florida (UNF), con sede en Jacksonville, el cual fue publicado en noviembre 15 de 2018, cuando se dirimía todavía quién se quedaba con una de las sillas senatoriales por ese estado.

La larga lista de corrupción de Rick Scott

El 6 de noviembre, Florida tuvo sus elecciones de mitad de período. Esa noche, los republicanos parecieron disfrutar de una gran acogida, con victorias en las contiendas por el Senado de Estados Unidos y el cargo de Gobernador de Florida. Sin embargo, ahora hay una controversia con respecto a un recuento de esas elecciones, además de las elecciones para Gobernador y Comisionado de Agricultura, con los demócratas de Florida alegando que los votos no fueron contados, y los republicanos llamándolos conspiraciones. Rick Scott personalmente afirmó que los demócratas quieren «robar» las elecciones, y ha luchado, hasta ahora ganando dos demandas relacionadas con las elecciones.

Si Scott continúa prevaleciendo eso significa que será el próximo senador de nuestro estado, lo que significa que nos representará en una de las cámaras del Congreso por lo menos durante los próximos seis años. Por lo tanto, es importante que recordemos al hombre que a menudo es llamado por el grupo anticorrupción Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) «uno de los peores gobernadores de Estados Unidos».

Rick Scott nació en Illinois, pero creció en Missouri. Gracias al proyecto de ley G.I., asistió a la universidad y a la facultad de derecho antes de convertirse en un hombre de negocios, abriendo finalmente Colombia/HCA, la «compañía de salud más grande del país con fines de lucro», en 1994. Scott fue incluso recompensado por la revista TIME por sus innovaciones en el cuidado de la salud. Pero a partir de finales de la década de 1990, las autoridades gubernamentales comenzaron a tomar medidas enérgicas contra su compañía por fraude a Medicare.

Se puso tan mal que en 1997, Scott renunció como CEO, y en 2002, Columbia/HCA se había declarado culpable de hasta 14 delitos graves, y pagó multas por valor de $600 millones en lo que fue el mayor caso de fraude a Medicare en la historia de los Estados Unidos. En un video memorable, Scott es visto rogando el 5to, negándose a hacer una declaración para evitar incriminarse a sí mismo, 75 veces.

Sin embargo, la carrera empresarial de Scott continuó, pero también lo hicieron los escándalos. Su centro de cuidados urgentes, Solantic, fue demandado más tarde por discriminar a sus empleados, es decir, a los que eran ancianos, tenían sobrepeso o tenían acento. Supuestamente, la empresa prefería a los candidatos «convencionales». Resolvieron la demanda en 2007.

Como parte de sus operaciones, Solantic hizo pruebas de drogas, algo que Scott hizo titulares a nivel nacional durante su primer año como Gobernador en 2011, cuando comenzó una nueva política de pruebas de drogas a los beneficiarios de la asistencia social. Scott dijo que lo hizo porque los beneficiarios de la asistencia social usan más drogas que los que no reciben asistencia social. Esto resultó no ser cierto: como señaló la ACLU de Florida «sólo 108 de las 4.086 personas que se sometieron a una prueba de drogas fracasaron» o en porcentajes, sólo el 2,6% (cabe señalar que al menos 40 personas cancelaron sus solicitudes, pero aún así, es un número tan pequeño). En total, estas pruebas de drogas cuestan a Florida $45,780 por año.

Entonces, ¿por qué Rick Scott, el brillante capitalista de riesgo que es, firmaría una ley tan derrochadora? Bueno, como se dijo antes, Solantic hace pruebas de drogas, y después de convertirse en Gobernador, Scott transfirió 62 millones de dólares en participación en la compañía a su esposa, Ann Scott.

Este sería el primero de MUCHOS conflictos de intereses a lo largo del gobierno de Scott, muchos de los cuales provienen, como lo llamó el New York Times, de » La confianza ciega sólo de nombre”.

Otros escándalos incluyen el actual proyecto All Aboard Florida. En 2011, de nuevo en su primer año como gobernador, Scott canceló un proyecto de tren de alta velocidad de Miami a Orlando, alegando que costaría demasiado dinero a largo plazo. Esto a pesar de que el gobierno federal prometía pagar hasta 1.200 millones de dólares por el proyecto, y los estudios muestran que habría creado casi 60.000 puestos de trabajo, 32.600 directamente y 26.300 indirectamente.

Lo hizo porque la tasa de desempleo de Florida era una de las más altas del país. Incluso sus compañeros republicanos en el Senado de Florida protestaron y trataron de demandar para obtener los fondos. Scott ganó, y el proyecto cerró.

Ahora, años después, Scott está apoyando el financiamiento estatal para All Aboard Florida, hasta $200 millones para que se extiendan a Orlando a través de exenciones de bonos, una especie de subsidio público.

Sucede que en 2012, Scott contrató como Jefe de Personal a Adam Hollingsworth, un ex-empleado de una de las subsidiarias de Florida East Coast Industries (Florida East Coast es la compañía que está construyendo el proyecto All Aboard Florida), quien reveló que estaba discutiendo el ferrocarril con otro ayudante de Scott. (Hollingsworth reveló más tarde en 2013 que mintió sobre la obtención de un título de la Universidad de Alabama en 1990, cuando realmente lo obtuvo en 2009).

También sucede que Florida East Coast Industries es en sí misma una subsidiaria de una compañía más grande, Fortress Investment Group, en la cual Rick y Ann Scott tienen por lo menos $3 millones invertidos.

Y también sucede que All Aboard Florida dio $188,000 a la primera campaña de Scott en 2010, y otros $25,000 para su inauguración, según el Miami Herald.

All Aboard Florida no es el único donante de la campaña de Scott que ha recibido buenas ofertas de su gobierno.

Antes de Adam Hollingsworth, el jefe de personal de Scott era Steve MacNamara. Renunció en 2012 después de que el Miami Herald informara que dirigió un contrato de $360,000 sin licitación a un amigo suyo. También estaba siendo investigado por el New York Times por aparentemente involucrarse un poco demasiado en las negociaciones entre el estado e Infinity Software Development con respecto a un contrato estatal de 20 millones de dólares.

Como Gobernador, Scott impidió la separación de los servicios de atención dental de Medicaid en 2013, una medida que benefició a Managed Care of North America (MCNA). En 2014, MCNA dio $75,000 a Scott, y $355,000 al Partido Republicano de Florida. Luego, en 2016, el MCNA se pronunció a favor de escindir los servicios dentales de Medicaid. Ese mismo año, Scott firmó una ley haciendo precisamente eso.

En 2014, Scott revocó la decisión del Departamento de Protección Ambiental de Florida de bloquear el desarrollo de Flagstone Island Gardens en la isla Marina.

Cinco días después, el miembro del grupo de presión Bill Rubin, que conocía a Scott desde sus días en Colombia/HCA y que se había unido a Flagstone, comenzó a hacer grandes donaciones a Scott y a sus comités de acción política (PAC). La primera cantidad fue de 5.000 dólares. Al mes siguiente, eran 50.000 dólares.

Incluso después de declarar un estado de emergencia por la proliferación de algas tóxicas, Scott, como dijo el Miami Herald, «se negó a culpar a Big Sugar», una de las industrias más notorias de Florida. No es sorprendente considerando la larga historia de apoyo de Scott por parte de la industria.

En 2014, United States Sugar Corporation donó 960.000 dólares al Comité Let’s Get to Work de Scott. Scott incluso hizo un viaje de caza muy publicitado al King Ranch de Texas, propiedad de U.S. Sugar Corporation, en 2014.

Cuando fue confrontado, Scott simplemente se jactó ante los reporteros de que tenía «una gran oportunidad» (matando un dólar). Para 2016, según tcpalm.com, Scott ha recibido $980.512 en contribuciones de campaña de Big Sugar.

También están todas las contribuciones de amigos de los designados de Scott. En Ocala.com, numerosos empresarios que Scott nombró a agencias gubernamentales de alto nivel, incluyendo Enterprise Florida, la agencia de desarrollo económico público-privado de Scott, hicieron grandes contribuciones a su campaña para el Senado en 2018. No sólo esto es sospechoso, sino que el posible impacto de cada individuo en la política estatal también es preocupante.

Por ejemplo, Gary Chartrand es un ejecutivo de marketing de Jacksonville, un ejecutivo conocido y exitoso también. No es un funcionario de educación.

Sin embargo, Scott lo nombró miembro de la Junta de Educación del Estado.

Mientras estaba allí, el propio Chartrand declaró: «Tengo mucho que aprender, pero trato de aplicar ciertos principios empresariales». Pero de nuevo, él estaba en la Junta Estatal de Educación, un papel que usó para continuar su apoyo a las escuelas autónomas y a los vales escolares, que Rick Scott ha apoyado durante años, incluyendo la donación de 140 millones de dólares a las escuelas autónomas sólo en 2017.

Chartrand ha pagado a Scott en especie; donó 75.800 dólares a la campaña de Rick Scott en el Senado en 2018.

Tal vez lo más perturbador es el caso de Tenant Healthcare.

En 2016, Scott suprimió una ley de 38 años que regulaba la cirugía a corazón abierto de bebés. Mary’s Medical Center en West Palm Beach no cumplió con los estándares regulatorios con respecto a las cirugías a corazón abierto para jóvenes, lo que provocó una tasa de mortalidad de 12.5 por ciento en comparación con el 3.3 por ciento nacional. Mary’s es propiedad de la cadena de hospitales con fines de lucro Tenant Healthcare, que donó $200,000 a Scott y al Florida GOP.

Scott afirmó que eliminó la regla porque eran inconstitucionales y nunca fueron aprobadas por la Legislatura. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no convocar una sesión legislativa especial para que los legisladores envíen un proyecto de ley a su escritorio para que pueda hacerla constitucional? También es hilarante viniendo de Scott, un Gobernador cuyas políticas han sido declaradas 4 VECES Inconstitucionales de acuerdo a las cortes.

La lista puede continuar, pero para terminar, en la década de 1970, Florida tenía un gobernador llamado Ruebin Askew, que era conocido por su fuerte integridad pública, y ayudó a aprobar la Enmienda Sunshine, una serie de medidas anticorrupción arraigadas en nuestra Constitución Estatal. Éstas incluían normas sobre cabildeos, el aumento de la información financiera y la mejora del acceso del público a la información del gobierno en general.

Entre 2011 y 2019, Florida tuvo un gobernador llamado Rick Scott, quien contrató a cabilderos para que formaran parte de su administración, y fue el primer gobernador de Florida en ser demandado con éxito por ocultar registros públicos.

Y ahora, a menos que Bill Nelson logre una victoria sorpresiva a través del recuento, es nuestro nuevo senador de los Estados Unidos.

(Tomado de Spinnaker / Traducción Alejandro Pérez para Cubadebate)