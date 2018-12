Batalla de Santa Clara: La historia del Pelotón Suicida contada por un protagonista (+ Video)

Roberto Eng Naranjo no parece un hombre curtido por las balas y el peligro. De estatura baja y andar despacio, aprendió desde muy joven a no llamar demasiado la atención y callar cuando otros hablan. Quizás por la modestia ganada en sus casi ocho décadas de vida, o tal vez porque aprendió que la sencillez muchas veces es el mejor argumento para quien tiene mucho por contar, prefiere asumir su historia desde la quietud y la admiración por los demás.

Con solo 17 años fue uno de los miembros fundadores del Pelotón Suicida dirigido por el Capitán Roberto Rodríguez, un joven que desde la Sierra Maestra perdió su nombre para convertirse en leyenda con el apodo de El Vaquerito. En diciembre de 1958 Roberto Eng llegó con los rebeldes a Santa Clara, la ciudad que lo vio nacer y que sería escenario de uno de los combates decisivos para el triunfo de la Revolución Cubana.

Testigo de los últimos meses de lucha, Roberto recuerda cómo surgió el Pelotón Suicida. Según dice, en varias ocasiones el Vaquerito le propuso al Che la conformación de un escuadrón especial, una suerte de cuerpo de élite como el que se veían en muchas películas de aquellos tiempos. No obstante, la poca disponibilidad de armas y la necesidad de contar con soldados en otras misiones posponían la idea.

Apenas pasaron pocas semanas y el guerrillero argentino llegó hasta el campamento y formó las tropas. Como si fuera una premonición, Roberto enseguida supo que había llegado su momento. “Con todos los hombres en línea, el Che explicó que el nuevo grupo tendría la misión de entrar primero a las ciudades y acometer las tareas más difíciles. Dijo que nadie debía participar por obligación y que las misiones eran muy riesgosas”.

No obstante, cuando el jefe pidió que los voluntarios dieran un paso al frente, Roberto Eng estuvo entre las dos decenas de hombres que avanzaron hacia el Comandante Guevara. Había llegado al Escambray porque la seguridad en la ciudad ya era insostenible. Con un hermano Presidente de la Juventud Socialista en Santa Clara y él miembro del Movimiento 26 de Julio, las persecuciones y los registros en su casa ponían en riesgo la vida.

Como si no hubieran pasado 60 años, este hombre todavía sonríe cuando habla del primer combate del nuevo pelotón.

Luego de aquella acción, el Pelotón Suicida llegó hasta Cabaiguán, Placetas, Remedios y Caibarién. En cada uno de esos municipios tuvo historias y desafíos. Sin embargo, Roberto Eng no olvida las acciones en los dos últimos territorios, por lo compleja que fueron, pero también porque demostraron la audacia del Vaquerito como líder del pequeño grupo de hombres.

Según dice, en dos ocasiones el líder rebelde pidió una tregua para hablar con el jefe del cuartel y conminarlo a rendirse para no causar más daños entre la población. Cada uno de esos intentos resultó infructuoso y el combate se extendía más de lo previsto.

“A la tercera vez el Vaquerito entró y como el hombre seguía empecinado en no ceder, cogió y se acostó ahí mismo en un colchón del cuartel. Le dijo que él estaba cansado y que le avisara cuando se decidiera. Lo podían matar ahí mismo, durmiendo en medio del enemigo. Aquello desmoralizó a todos los casquitos y al poco rato sacaron la bandera blanca”.

Esa misma madrugada el Pelotón Suicida recibió la orden de marchar hacia Santa Clara para participar en la toma de la ciudad. Aun no salía el Sol cuando los primeros hombres llegaron a la comandancia rebelde, instalada en la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas.

Con una memoria enfrascada en no olvidar los pequeños detalles, Roberto Eng revive cómo el Che reunió a los jefes de pelotones y repartió las tareas. Como siempre, la de su grupo fue tomar la estación de policía.

Los casi diez kilómetros que separaban la comandancia rebelde del cuartel de los policías parecían menos ante la velocidad del avance del pequeño grupo. No obstante, fueron suficientes para probar una vez más la grandeza del Vaquerito.

“En Santa Clara pasamos a solo 50 metros de la casa de mi mamá. Llevaba meses sin verla y le dije al Vaquerito que llegaría un momento. Él enseguida me replicó «Si vas te llevo preso». Aquello me molestó mucho y estuve todo el día incómodo. Sin embargo, en la noche llegó y me dijo «¿Sabes por qué no te dejé ir? Porque en unas horas nosotros vamos a entrar en combate y cuando tu mamá escuche los tiros se va a morir del corazón pensando en ti». Cuando uno ve esas acciones se da cuenta del valor de aquel hombre”.