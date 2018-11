Arte Continua: “¡PASE!”

Galleria Continua es un proyecto artístico que cuenta con espacios en San Gimignano, Italia, Beijing, China, y Les Moulins, Francia. Desde el año 2015 está instalada en La Habana, en el antiguo cine Águila de Oro del Barrio Chino. Es la única galería no cubana en la isla, donde está presente como Arte Continua, un proyecto no comercial, llevado en colaboración con el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, y dedicado a las artes visuales, pero también al trabajo comunitario.

A propósito de su más reciente exposición titulada “¿Cómo Está el Agua?”, conversamos con su curadora y manager del proyecto Arte Continua, la italiana Luisa Ausenda.

—Luisa, ¿cómo definirías Arte Continua?

—Arte Continua nació, a la vez, como un proyecto y un espacio para exposiciones. En seguida, se escogió también como sede del proyecto “Rebirth/ Embajada del Tercer Paraíso en Cuba” del artista italiano Michelangelo Pistoletto. Este proyecto, liderado desde diciembre del 2014 por la curadora cubana Laura Salas Redondo –en colaboración con Galleria Continua— organiza actividades y eventos para viabilizar, por medio del arte, la sostenibilidad ambiental, nutricional, cultural etc.

Gracias a este proyecto, hoy en día colaboramos con todo tipo de profesionales de la cultura y con organizaciones como Naciones Unidas, FAO, Unicef, Unesco, Programa Mundial de Alimentos, e instituciones como la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Oficina del Historiador de la Ciudad y Protección Animales de la Ciudad; también trabajamos de la mano con proyectos como Clandestina y La Marka, estudios gráficos, fincas ecológicas, performers y otros creativos.

Arte Continua se dedica, también, a la multidisciplinariedad y la experimentación artística. Organizamos exposiciones, talleres, charlas, proyecciones, performances, sesiones de escucha y conciertos, entre otras actividades. Nuestro deseo es que en estos eventos los participantes –tanto adultos como niños— trasciendan sus “zonas-de-confort” para crear un terreno de intercambio que lleve la experiencia del arte más allá de sus andares usuales.

—¿Cómo y cuándo surgió la idea de llevar a cabo la más reciente exposición de Arte Continua llamada “¿Cómo está el agua?”, así como el programa de sesiones de escucha titulado “¡PASE!”?

—Aunque no se concibieron juntos, “¿Cómo Está el Agua?” y “¡PASE!” (Poesía, Arte, Sonido Experimental), se imbricaron y terminaron influenciándose mutuamente durante su preparación.

Las sesiones de escucha de “¡PASE!” se originaron a partir de nuestro deseo de brindar una experiencia diferente a quienes visitaran Arte Continua. Y no me refiero sólo a la visita de nuestra sede (ubicada en un antiguo cine construido en la década de 1930, y que durante 70 años se dedicó a proyectar principalmente películas chinas) y de la exposición en curso, sino también de su memoria y vicisitudes. Con “¡PASE!”, quisimos echar luz sobre algo que, fuera del campo de la música, es raro que se active conscientemente: la escucha. Para ello, nos reunimos con curadores, críticos, artistas, operadores y técnicos de sonido, con la finalidad de investigar el hecho de que en Cuba escasamente se experimenta con el sonido, sobre todo con el sonido puro, que no lleva soportes visuales (más bien técnicos).

Hablando de sonido: no podíamos dejar de lado la voz, que es el sonido humano por excelencia. Fue así como decidimos acoplar el sonido con la poesía, e intentamos ampliar las aristas que delinean lo uno y lo otro. Finalmente, “¡PASE!” nació como un experimento que requirió una fusión creativa bajo ciertas pautas –como, por ejemplo, la de no utilizar dispositivos visuales— que perfilaran su origen, pero no su manifestación.

Por otro lado, “¿Cómo Está el Agua?” es una exposición conformada por nueve artistas cubanos (Iván Capote, Yoan Capote, Elizabet Cerviño, Leandro Feal, Orestes Hernández, Luis M-Chávez, Yornel Martínez, José Mesías y José Yaque). Se trata de una invitación a reflexionar sobre la idea de cómo nos vamos alejando de lo esencial de la vida, cómo perdemos contacto con su dimensión humana y tejemos relaciones cada día más volátiles con otros individuos, con los objetos y la naturaleza. Esta exposición se basa en “Esto es agua”, un discurso del escritor estadounidense David Foster Wallace pronunciado en Kenyon College, Ohio, en el año 2005; también tiene que ver con la teoría de la Modernidad líquida del sociólogo polaco Zygmunt Bauman.

—¿Cómo ha transcurrido esta exposición? ¿Crees que deja algún legado?

Tras reunirnos con quienes fundamentaron con nosotros “¡PASE!” (una idea de mi colaboradora experta en arte sonoro, Sonia Belfiore, del operador de sonido Esteban Bruzón y mía), diseñamos un programa conformado por un ciclo de seis sesiones sonoras; en tres de estas acoplamos, respectivamente, un binomio de artistas, bajo la lógica de que practicaran distintas disciplinas: uno de ellos más cercano a la experimentación sonora y el otro a la poesía.

Así, conformamos tres binomios: Alejandro De La Torre (DELA) y Ricardo Sarmiento, Esteban Bruzón y Luis E. López-Chávez, Martica Minipunto y Viviana Ramos. Estas últimas, invitaron a su sesión a Georgina Wong y Caridad Amarán, dos señoras que cantaban ópera en cantonés en la década de 1940, y lo hacían en el escenario del cine Águila de Oro – que actualmente es la sede de Arte Continua—, en el Barrio Chino de La Habana.

En dos de las tres sesiones restantes de “¡PASE!” invitamos a los artistas Leando Feal y al colectivo Balada Tropical, quienes a su vez invitaron a otros artistas: por una parte, Feal trajo a “Un Titico y El Kaneka”, dúo que se desempeña en el género musical repartero, y que durante la primera sesión del programa llevaron a cabo el concierto-performance “Noche de reyes”. Balada Tropical, por su parte, invitó a un grupo de ocho repentistas de la provincia de Pinar del Rio.

También tuvimos una sesión con Sunlay Almeida, con quien decidimos trabajar durante dos jornadas “en la ruta de Fluxus”, en alusión a un grupo de artistas que en la década de los sesenta y setenta del siglo veinte acercaron el arte a la vida a través de juegos y dinámicas de experimentación transdisciplinaria, al principio sólo con niños, y luego incluyendo a sus familias.

Como sabíamos de antemano que alrededor de “¡PASE!” habría mucho texto (no sólo los poemas de los artistas invitados, también los ensayos de quienes fundamentaron y acompañaron el programa), decidimos respaldar cada sesión con un periódico: el “Órgano informativo de ¡PASE!”, llamado así en concordacia con el Kwong Wah Po, órgano informativo del Barrio Chino.

Para insertarnos –con un guiño— en el flujo sonoro urbano, y así resaltar el hecho de que este se encuentra cada día más contaminado por la polución acústica, decidimos darle promoción al programa a través de un pregonero.

Finalmente, y en aras de documentar las sesiones de escucha, grabamos y editamos el sonido de estas en forma de podcasts que incluyen los momentos más destacados de cada evento. Estas grabaciones incluyen, entre otros elementos, sonidos sintetizados, ruidos, notas musicales, acordes de guitarra y pianoforte, décimas, piropos y chillidos.

Por una parte, los viernes llevamos a cabo actividades que estimulan el sentido del oído, mientras que los días miércoles desarrollamos sesiones que estimulan lo que captamos con la vista. Se trata de un video-programa en el marco de la exposición, que tiene como particularidad el hecho de que los creadores presentan al público una selección de imágenes de su trabajo o audiovisuales seleccionados por ellos, lo mismo dibujos animados que cortos y largometrajes, videoarte, etc.

La exposición, que incluye trabajos pertenecientes a las esferas de la poesía y del sonido, apuesta por un sentir más profundo del arte, pero también de la vida y su fragilidad. De hecho, la mayor parte de las obras aquí exhibidas mencionan o sugieren la idea de la muerte.

Si “¿Cómo Está el Agua” y “¡PASE!” –inaugurados conjuntamente el 22 de septiembre— dejan algún legado, es la idea de que con la experimentación interdisciplinaria se le puede sacar mucho provecho a una exposición y a un espacio expositivo. Experiencias como, por ejemplo, escuchar a los repentistas invitados por Balada Tropical cantando a las obras exhibidas en la exposición, u oír a las cantantes invitadas por Martica Minipunto y Viviana Ramos describiendo la época en que presentaban ópera china en este espacio, enriquecen tanto quien anima como a quien visita Arte Continua y sus exposiciones.

Lo mismo sucede al intervenir las obras de la exposición con video-mapping activado por sensores de sonido –como hicieron Alejandro De La Torre y Ricardo Sarmiento—, o al construir al pie de estas obras una mesa de trabajo, captando en vivo los ruidos producidos por las herramientas utilizadas –como sucedió en la sesión de Esteban Bruzón y Luis E. López-Chávez.

De esta manera, el ciclo expositivo coge nuevos matices capaces de llevarlo por rumbos inexplorados e inevitablemente destinados a convertirse en conversaciones, inquietudes y cuentos ávidos, muy a menudo, de colaboración, respeto y poesía.