Cajas cuadradas: Freddy Asiel y la victoria tardía

Cuando Freddy Asiel Álvarez comenzó su paso por las Series Nacionales parecía que iba a marcar una época. Sucedió igual con Luis Borroto. Sucede, o sucedía, más o menos, con el 40% de los pitchers de Pinar del Río.

Los rompimientos contra el suelo (parecen cosa de la academia provincial: son demasiados los lanzadores villaclareños que utlizan y dominan a plenitud este envío) y las bolas en la zona pegada lo convirtieron en un rival mortífero.

Hace unos meses, según se explicó, se perdió el Clásico Mundial por lesión. Tuvo una molestia en el brazo derecho y en esta temporada no ha regresado igual. Sus números son, a priori, negativos.

En su primer inning de la campaña, la defensa le sacó un double play. Maikel Castellanos, a la zurda, arrastró la pelota hacia la inicial con Guibert en primera. El derecho de Sierra Morena parecía recuperado. Parecía, incluso, que volvería a ser el de casi siempre.

Permitiría seis (dos limpias) en seis y dos tercios y le conectarían para 346 (9 en 26). El average en contra es, a veces, una manera demasiado hostil de leer las cosas. Por ejemplo, veamos los hits que permitió en ese primer partido:

1.- Guibert, abriendo el choque, conecta sencillo en roletazo al left. Es forzado en la intermedia luego. 2.- Gelkis Jiménez repite el mismo batazo en la segunda entrada y finalmente queda en circulación. 3.- En la cuarta, Maikel Castellanos consigue un hit al centerfield. Edilse Silva, detrás, batea para doble matanza. 4.- Giménez llega a primera en ese mismo inning por indiscutible en fly al central. Después Canto cometerá error en roletazo por tercera y más tarde Giménez anotará por fly de sacrificio. 5.- Guibert conecta un doble y no podría anotar en el quinto episodio 6.- Con dos outs en el sexto, Giménez, verdugo del derecho villareño, pegó doblete. 7.- Adiel Labrada, con cuadrangular, impulsará a su compañero y anotará 8.- Yeri Martínez, con las bases limpias en ese inning, conectará sencillo y quedará en la inicial. 9.- Dasiel Sevila pegó triple con un hombre que se había embasado por error. Otra hombre llegó al home plate.

Hasta ese momento, la suerte y la defensa, en gran medida, habían jugado en contra de Freddy. Veamos qué sucedería después.

Doce días más tarde, contra la Isla en el Sandino, lanzó seis completas y permitió dos carreras (una limpia) y 3 indiscutibles en 20 veces al bate. Perdió el partido. La limpia llegó luego de boleto a Gerardo Casi y doblete de Rivera al rightfield. La limpia fue la del empate para la Isla. La sucia fue la que sentenció la derrota. Su rival, Yunier Gamboa, permitió un jit más en una vez al bate menos.

Su peor salida llegó contra Las Tunas. Le volvieron a hacer seis. En esta oportunidad, todas limpias. Solo pudo lanzar la primera entrada y sacar dos outs en la segunda. Antes, Guantánamo le había hecho tres. Lo sacaron del box con el partido 6-3 a favor. Hubo dos errores en la entrada donde le hicieron las carreras. Vladimir decidió traer un relevista.

“En el último partido contra Guantánamo Freddy había realizado 41 envíos hasta el quinto inning y decidimos que siguiera lanzando. En el sexto le hicieron tres carreras y él se molestó. Tuvimos nuestras discrepancias y esto originó varios comentarios”, declaró Hernández al periódico Vanguardia en aquel momento.

Luego, de acuerdo con el mentor, Álvarez reflexionó. Habló de calentura, de impulso. Muchos comenzaron a decir que el jugador había entregado la camiseta del equipo, que no volvería. “Freddy nos manifestó que no va a dejar el béisbol, que va a seguir dándolo todo por el equipo”, informaba el alto mando de los villaclareños. Después llegó la salida contra la Isla y el equipo no bateó.

Dos limpias permitió a Camagüey el pasado día 3 en el Cándido González. Casi siempre que el número 15 lanza, su equipo comete errores o batea poco. En los seis lanzados, los naranjas acumulan nueve marfiladas y batean para 235 (compilan colectivamente para 282, un punto por encima de la media del campeonato).

El domingo, en el último partido contra Pinar, el equipo villaclareño acumuló el peor promedio ofensivo entre todas las ocasiones en que ha lanzado Freddy (4 en 28, para 143). El derecho solo permitió una por jonrón de Donal Duarte en el cuarto. Toleró tres jits en veintidós turnos. La defensa volvió a errar pero, al fin, no costó carrera. No lanzó más allá del séptimo. En el noveno, al relevista Mirabal le hicieron una y si un roletazo de Reiner León llega a pasar a los jardines, quizás Asiel podría haber salido nuevamente sin el triunfo.

Cuando alejamos los números de Freddy de la incidencia del equipo, observamos que tiene un FIP de 3,92 (Su P.CL. es de 4,18). Ese número sigue siendo elevado, pero habla del factor defensivo que ha tenido en su contra.

Los zurdos lo han castigado. No ha podido ponchar a ninguno y le batean para 394 con dos dobles. A los derechos los cierra habitualmente y, pese a ello, le han pegado ocho extrabases (cuatro tubeyes, dos triples y dos cuadrangulares). Ha permitido pocas líneas (19) y demasiados roletazos (73) con una defensa detrás por debajo de la media. Ha podido aislar esa cantidad de batazos.

El tema de las limpias en la actuación del derecho de Corralillo también lo podemos entender de la siguiente forma: ha permitido 15 en 6 salidas sin que errores medien en las anotaciones. En una sola aparición le fabricaron seis. Quedarían, entonces, 9 carreras para cinco partidos, distribuidas de la siguiente manera:

2 vs Santiago

3 vs Guantánamo

1 vs La Isla

2 vs Camagüey

1 vs Pinar del Río

***Un resumen breve: Las Tunas (sobre todo Las Tunas), le provoca un mal día a cualquiera.