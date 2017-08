Cajas cuadradas: ¿Quién es el mejor bateador de la Serie Nacional? (+ Tablas)

Existe algo que se llama promedio ponderado de embasado (vaya poesía) o Weighted On-Base Average (wOBA, por sus siglas en inglés). El adjetivo, en esencia, estima el average ofensivo total de un bateador sobre el fundamento de cifras relativas para cada conexión o situación que lo lleve desde el home plate hacia una base.

La fórmula para calcularlo es la siguiente:

uBB: Boletos no intencionales; HBP: deadballs; 1H: hits sencillos; 2B: dobles; 3B: triples; HR: jonrones; AB: Veces al bate; BB: Bases por bolas; IBB: Boletos intencionales; SF: fly de sacrificio.

Con un primer vistazo al procedimiento matemático se llega a la esencia del wOBA: estima que no todos los hits son iguales. Cuando calculamos AVE, poco importa el tipo de conexión. Con el caso del OBP sucede lo mismo (es, digamos, una versión Premium, porque incluye, además, boletos, deadballs y flies de sacrificio). El OPS, que atiende a la suma de OPB y SLU, tiene un componente quizás más errático (multiplica a los dobles por dos, los triples por tres…). Una crítica que pudiera realizársele al OPS pudiera tener que ver con el resultado que se obtiene al adicionar OBP y SLU (dos estadísticas que se calculan de forma totalmente distinta; el OBP, incluso, ofrece datos más exactos): al final se llega a un total probablemente poco descriptivo.

David Cameron en el artículo The Joy of wOBA, pone al descubierto otra desventaja del OPS: infravalora la capacidad de un bateador para conseguir una base. “Trata de la misma manera una línea ofensiva de 330 OBP/ 470 SLU que a otra de 400 OBP/ 400 SLU, cuando la última es más productiva a la hora de hacer carreras”.

Para algunos expertos, el wOBA resulta más útil. Hablan de valor real de ejecución (me suena de alguna parte) al colocar ciertos números de acuerdo con la manera de embasarse. Los coeficientes se derivan de investigaciones relacionadas con los valores históricos de cada evento ofensivo, por lo cual también, como es lógico, provocan cierto grado de incertidumbre en los resultados definitivos. Pueden variar de acuerdo a las temporadas pero, generalmente, se sitúan alrededor de los que aparecen en la fórmula de FanGraphs.

¿Es Jefferson Delgado el mejor bateador de la actual Serie?

El matancero Jefferson Delgado lidera el promedio ofensivo en la actual serie con 441, luego de 26 hits en 59 turnos. ¿Esto, por sí solo, sirve para indicar si los pitchers deben temer a la postura de Delgado en el home-plate? Depende. Ciertamente, la cifra de hits habla, a priori, de notable contacto (se ha ponchado solo una vez). Ha llevado la pelota más allá de las cercas en tres oportunidades (sus únicos extrabases) y ha recibido siete boletos (6 de ellos intencionales).

En eso último hay una problemática: acumula una base por bola no intencional, es decir, en otras seis oportunidades no ha podido luchar contra el pitcher por la cuenta máxima (esto podría ser una debilidad del wOBA: resta las BI de las BB y, como quiera que sea, las primeras también constituyen formas de alcanzar una almohadilla).

Punto #1: Delgado, en esta serie, ha efectuado demasiados swings, y como consigue un buen contacto, se toma pocos ponches.

Punto #2: Delgado espera muy poco en el cajón de bateo. Los pitchers deberían buscar la manera de reducir la cantidad de swings del villaclareño/matancero. Lanzarle pegado puede ser una opción: el 47% de las conexiones de Delgado han ido hacia la parte derecha del terreno.

Punto #3: Como el wOBA alude a la producción ofensiva en eventos que dependen del bateador (en las bases intencionales no pueden, lógicamente, incidir directamente), podríamos decir que Delgado no es el mejor bateador del campeonato. Conecta muy pocos extrabases (positivo: dos de sus jonrones han sido con compañeros en circulación y está a tres cuadrangulares del líder) y consigue pocos boletos no intencionales (el bateo, ya sabemos, no solo consiste en golpear la bola).

Punto #4: En conversación vía Facebook, el colega y amigo matancero John Vila, de la Agencia Cubana de Noticias, aporta un dato interesante: el conjunto de esa provincia “es, por mucho, el que más bases por bolas recibe en la SNB (110), y también el de mejor OBP (412). Probablemente este factor incida en que Jefferson, sin dudas el bateador más consistente en el equipo ahora mismo, tenga la responsailidad de batear y NO de esperar para embasarse”.

Punto #5: Hace unas horas, Delgado declaró al propio Vila que se propuso elevar la producción de largometraje, debido a que dio pocos jonrones en temporadas anteriores, según dijo, por las características de su swing: “bastante recto, en contraposición al de los grandes sluggers”. Por ahora va cumpliendo. Solo le falta la paciencia que rara vez vemos en un bateador agresivo en Cuba.

Los mejores del campeonato, según el wOBA

Como vemos en la última columna de la tabla (conserva el orden de los diez primeros en promedio de bateo), Jefferson Delgado dista ligeramente de ser el primero.

A muchos quizás sorprenda el wOBA del holguinero Yunior Paumier (521), pero el antesalista tiene ocho extrabases (el 38% de los hits que conecta) y 22 boletos no intencionales: demasiado por encima de los restantes. Factores: tolerancia en el home (muy probable), gran contacto (2 ponches en 51 turnos), batazos bien colocados a pesar de elevar demasiado la pelota (el 46% de sus conexiones han salido de fly). Por si esto pareciera poco, con hombres en circulación, acumula excelentes números: (5 de sus 6 dobles han encontrado compañeros en almohadillas, al igual que uno de sus cuadrangulares).

Miremos ahora una tabla con los diez primeros en wOBA:

Tres de los mejores en AVE quedan fuera:

Yunier Mendoza : buena cantidad de sencillos, pero muy pocos extrabases (más proclives a hacer mayor el numerador de la fórmula). Tampoco es muy significativa la cifra de boletos recibidos.

: buena cantidad de sencillos, pero muy pocos extrabases (más proclives a hacer mayor el numerador de la fórmula). Tampoco es muy significativa la cifra de boletos recibidos. Juan Carlos Torriente : similar al espirituano. Muchos hits que no lo hicieron pasar más allá de primera.

: similar al espirituano. Muchos hits que no lo hicieron pasar más allá de primera. Orlando Morales : es el que menos sencillos conecta de los 10 primeros en promedio ofensivo, pero tiene seis extrabases. Su bajo índice de bases por bolas hace que disminuya su wOBA.

Como consecuencia de lo anterior, aparecen tres nuevos nombres: Norel González, Lázaro Cedeño y Danel Castro.

De una parte de la temporada del villaclareño ya he hablado aquí:

Cedeño, por su parte, sigue imparable madero en ristre [líder en cuadrangulares con 6 y 4 de ellos con jugadores en circulación; es el tercero que más impulsa empate o ventaja: VIEV (6); quinto en slugging (648); 10mo en promedio de bases por hit (1,84); 1ero en anotadas empatado con otros dos (18); 10mo en hits (25); 2do en total de bases (46) y 1ero en impulsadas (22), empatado con Norel].

El tunero Danel Castro aparece en los diez primeros dentro de cinco lideratos ofensivos (anotadas, hits, total de bases, empujadas y VIEV, departamento que encabeza).

Después de todo, ¿quién es el mejor bateador del torneo?

¿Delgado, Paumier, Avilés, Benítez, Cedeño, Norel?

Hagamos una lista de pros y contras:

Si no fuera por el descontrol existente dentro de este béisbol, me quedaba con Paumier. Su wOBA sube demasiado debido a la enorme cantidad de boletos aunque, por supuesto, algún mérito habrá que concederle por haber llegado tantas veces a la inicial de esta manera.

Ahora voy al extremo contrario: a Lázaro Cedeño lo afecta la escasa cantidad de bases por bolas que recibe (solo 6 no intencionales). Mucho poder que se ve descompensado ante otros eventos ofensivos.

Por úlitmo, Avilés acumula casi la cuarta parte de los boletos de su equipo y, encima, es el tercero en wOBA del campeonato. Tiene, además, un número que, al menos para mí, resulta definitivo: quince turnos más que Paumier.