Padre del joven argentino Santiago Maldonado: “¿Dónde está mi hijo? Sólo queremos que aparezca”

La ex presidenta y candidata a senadora Cristina Kirchner se hizo eco este sábado del dolor de la familia de Santiago Maldonado por la falta de respuestas ante su desaparición. La ex mandataria señaló que “esto no puede estar sucediendo” y responsabilizó a la Gendarmería por el caso del joven, visto por última vez el 1° de agosto tras una protesta mapuche en Chubut.

Desde su cuenta en Facebook, la ex mandataria se manifestó conmovida por las declaraciones al diario La Nación del padre de Santiago Maldonado , en las que el hombre dijo no poder soportar “ver la cara de su hijo en una bandera, en un mural” en reclamo de su aparición.

“Cuando ayer regresaba de Lomas de Zamora, en medio del temporal y me leyeron las palabras del padre de Santiago Maldonado, se me estrujó el corazón y pedí que me alcanzaran el celular para leer la nota”, contó la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

Cristina expresó su emoción frente al dolor de los familiares más íntimos del artesano: “Cuando vi la imagen de Stella con lágrimas en los ojos, junto a la foto de Santiago cubriéndole la mitad del rostro y leí sus vivencias de madre, pensé: “esto no puede estar sucediendo”.

“Es conmovedor lo que está sucediendo y la periodista tuvo la virtud de reflejar la realidad de lo que está viviendo una familia que no sabe dónde está su hijo, porque Gendarmería se lo llevó y no apareció más”, reflexionó.

Al insistir en referirse al artículo periodístico, la ex presidenta afirmó: “Cuando leí que el padre de Santiago no quería ver la cara de su hijo en una bandera, me acordé de miles de rostros y entendí profundamente la desesperación de esa familia”.

“No quieren un futuro sin Santiago. Y tienen razón. No quieren la cara de su hijo en una bandera, en un mural o en un cartel, porque saben que mientras su rostro esté allí, él no estará junto a ellos. No lo quieren en una bandera, lo quieren en su casa junto a ellos. ¿Puede haber acaso un deseo más sincero? La respuesta es una sola: No”, expresó.