Fiestas de 15 en Cuba: Realidades de una (moda) tradición

No pocas familias cubanas gastan altas sumas de dinero en festejos de salón, alquileres de instalaciones, autos, estudios fotográficos y vestuarios, comidas, bebidas para muchas personas, y hasta el contrato de grupos musicales para el momento.

Toda una noche sin dormir pasaron los integrantes de la familia Pino, tres días antes de los 15 de Zulema: no habían conseguido un ómnibus lo suficientemente grande para trasladar a las 14 parejas del baile de salón y varias decenas de invitados, hasta el restaurante La Tarraya, del parque Lenin, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo.

Entonces el padre, bodeguero de ocupación, tuvo que vender tres cerdos más de la cochiquera del patio, para aumentar las finanzas y pagar así el alquiler de dos guaguas de mediano tamaño, pertenecientes a una empresa de turismo.

Para los Rosales, sin embargo, no hubo tantos sobresaltos económicos, ya que familiares residentes en el exterior les enviaron dinero para la celebración de Lilian, la quinceañera. También los ingresos del padre, gerente de una tienda habanera, y de la madre, trabajadora por cuenta propia en una dulcería, contribuyeron a darle gustos a la muchacha residente en La Víbora, reparto de Diez de Octubre.

Ella quería celebrar sus 15 en Varadero, “pero no se pudo porque un ‘todo incluido’ para varias personas requería disponer de más de mil CUC”, lamenta la joven.

Entonces quiso algo más “modesto”: gastar en un álbum de fotos y videos, incluyendo el making off, como si fuera una modelo famosa de pasarela. Al final el reflejo gráfico costó 500 CUC, porque adicionó imágenes en exteriores y en actividad de compras por varias shopping capitalinas, algo que se está poniendo de moda últimamente. Y desde luego, la fiesta sería informal y sencilla, en una piscina particular, La Orquídea, del mismo municipio donde vive la familia, alquilada por 400 CUC.

Elvy, por su parte, no permitió que se ignorara su decimoquinto cumpleaños. El adolescente quiso pasarla bien con sus amigos reguetoneros, también en una piscina. Cuando se lo dijo a su madre, a ella por poco le da un infarto.

Solo faltaban seis meses para la fecha y Elvy nunca había tocado el asunto. Su deseo repentino implicaba contar con más de mil CUC para destinarlos a fotos, alquiler del espacio y de un grupo musical de reguetón, entre otros gastos. Y la cuenta no daba para la familia Balán, cuya casa está ubicada al final de un pasillo, y aún en proceso de construcción, en el Callejón del Sapo, Guanabacoa.

A pesar de la separación matrimonial, ambos padres –graduados universitarios– se pusieron de acuerdo para unir sus finanzas. Tenían la convicción de que celebrar los 15 del hijo varón no lo haría menos hombre.

“Ese día él quiere compartir con sus amigos; creo que no es nada feminoide, solo una moda. Pudiera oponerme, pero las costumbres han cambiado y un enfrentamiento padre-hijo no resuelve nada pues su área de influencia no la puedo cubrir yo solo, únicamente trato de darle la vuelta a su idea, por el alto gasto que implica”, dijo el padre.