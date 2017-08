Crecen grupos ultraderechistas de supremacía blanca en Estados Unidos

La controvertida marcha del grupo supremacista Unir a la derecha terminó de manera catastrófica: tres muertos y veinte heridos. Todo comenzó cuando las autoridades de Charlottesville anunciaron la retirada de una estatua que homenajeaba al general confederado Robert E. Lee, quien comandara parte de las fuerzas sureñas durante la Guerra Civil estadounidense.

El grupo supremacista reaccionó con una concentración que pretendía defender la primera enmienda para apoyar a “los grandes hombres blancos que están siendo difamados, calumniados y derribados en Estados Unidos”. El resultado fue una manifestación descrita por el Southern Poverty Law Center como “el mayor encuentro de odio de su clase en décadas en los Estados Unidos” .

La respuesta en Hollywood no se hizo esperar, luego de que numerosos miembros de la industria manifestaran su indignación a través de las redes sociales:

“The truth is: we are living at this time. And we are tolerating it.” #Charlottesville pic.twitter.com/U4qBQl93qV

(“La verdad es: vivimos en esta época. Y lo toleramos”)

— Ava DuVernay (@ava) August 12, 2017

Hell of a day for the President to forget how to tweet. pic.twitter.com/ABffmwwH8D

(Mal día para que el presidente olvidara cómo tuitear.)

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 12, 2017

By the way, fuck these nazi motherfuckers. #Charlottesville

— Seth Rogen (@Sethrogen) August 12, 2017

(“Por cierto, al carajo con estos nazis”.)

Every Congressperson who fails to denounce the supremacists in #Charlottesville & who does not condemn Trump’s silence, is complicit in hate

(Cada congresiste que falle en denunciar a los supremacistas en Charlottesville y no condene el silencio de Trump es un cómplice del odio.)

— Beau Willimon (@BeauWillimon) August 12, 2017

Let’s be clear. The hatred we’re seeing in Virginia lies at the feet of Donald Trump. Stoked during the campaign,his silence condones this.

(Seamos claros. El odio que vemos en Virginia yace a los pies de Donald Trump. Cosechado durante su campaña, su silencio lo condona.)

— Rob Reiner (@robreiner) August 12, 2017

Republicans privately wincing but not coming out publicly against these Nazi Thugs are moral cowards.https://t.co/MdWuLDIAtC

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 12, 2017

(Los republicando lamentándose de manera privada pero no públicamente contra estos criminales nazis son cobardes morales)

Trump is the one who made it okay to “Beat the crap out of ‘em.”

(Trump permitió que estuviera bien ‘molerlos a golpes’.)

— Stephen King (@StephenKing) August 12, 2017

The violent ‘white supremacists’ rioting in Charlottesville tonight should be treated as terrorists and charged as such #Charlottesville

— Will Poulter (@PoulterWill) August 12, 2017

(Los violentos supremacistas blancos de Charlottesville deberían ser tratados como terroristas y manejados como tal)

Why would Trump attack white supremacists? What politician would ever attack his own base? He ran with and for hatehttps://t.co/moV0ejR7kB

— Michael Moore (@MMFlint) August 13, 2017

(¿Por qué Trump atacaría a los supremacistas? ¿Qué político atentaría contra su propia base? Ganó con y por el odio.)

La controversia supremacista ha sido tema recurrente en Hollywood con filmes como Mississippi en llamas (Alan Parker, 1988), Historia americana X (Tony Kaye, 1998) e Imperium (Daniel Ragussis, 2016), entre muchas otras. Incluso la próxima a estrenarse Detroit (Kathryn Bigelow, 2017) tocará importantes temas de racismo en la sociedad norteamericana, los cuales llevaron a uno de los peores altercados en toda la historia del país.

La violencia en Charlottesville ha sido contenida por ahora, pero se teme que el odio pueda extenderse por otras ciudades de la unión americana. Por ello, algunos miembros de la industria continuarán empleando su influencia para presionar a las autoridades y más importante aún, para transmtir un mensaje de igualdad en una sociedad dividida.

(Tomado de CinePremier)