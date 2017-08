Sonando en Cuba: ¿Un paso delante, dos pasos atrás?

He aplaudido cada emisión de Sonando en Cuba. En su primera temporada al final dije lo que consideraba bueno y lo que para mi se había descuidado. En la segunda critiqué algunas cosas, pero al final consideré que el programa había desandado un camino hacia arriba.

En la cuarta emisión de la tercera temporada, la primera de competencia, me quedé atónita desde el principio. El título original del programa siempre lo defendí por su particularidad nacional, y ahora en el logo inscribieron ¿un subtítulo? La voz de la música cubana, ¿por qué? ¿a qué se debe ese mimetismo con otras ofertas similares, de aquella primera voz nacida en Argentina?

Muchas veces he dicho que es válido tomar lo mejor de productos de otras televisoras, pero en una espiral (no puedo dejar de ser marxista), sin copiar, quien lo hace fracasa.

Fue evidente que la última proposición de este programa no fue un “falso vivo” como los de la segunda temporada, hubo ediciones, algunas inexplicables y otras que no se usó la tijera. ¿Por qué en dos oportunidades Paulo FG no dio su opinión sobre el concursante? Ese corte estuvo mal, pero muy mal estuvo que no eliminaran la discusión de este mentor con Mayito Rivera. Si fue en serio es de malísimo gusto sacarlo en televisión, si fue un montaje ¡peor!.

Por eso dije en un programa televisivo, que Haila María Mompié había dado muestras de elegancia, una dicción impecable, un buen lenguaje en términos musicales para explicar los errores, que me hizo sentir orgullo por la representación femenina en ese trío de mentores.

El pasado año se habló de que variaría la forma de competencia, no sólo por las regiones sino por la parcialidad de los jueces (son seres humanos) con sus concursantes. No sé por qué el cuartico sigue igual, no se ha dicho si variará o no.

En la puesta en escena demasiado rojo, las luces más o menos; el uso de las pantallas led ¡con fotos de rosas porque la canción decía esa palabra, kitsch, no existe otro término! y ¡cuidado con las apologías!. Si Sonando… es un programa por la música cubana las gigantografías del túnel por donde pasan los jóvenes son de Paulo, Mayito y Haila. ¿Por ser los mentores?. Si las fotos son en blanco y negro ¿Por qué no poner a Beny More, Rita Montaner, Bola de Nieve, Chano Pozo, Alberto Vera, y otros tantos compositores y cantantes cubanos que contribuyeron con su quehacer a engrandecer la música cubana? Si se calcula que hay 24 concursantes y las fotos salen cuando entran y salen, se verán 48 veces, además de las oportunidades que a todo color intervendrán los mentores. Una imagen vale más que una cuartilla, que se recuerde eso. Y no olvidemos la moraleja del filme Un rostro en la muchedumbre.

Yasbel Rodríguez, bastante bien para como empezó el año pasado, y Jorge Martínez, elegante, pero ¡¡¡ACTOR!!! ¿Por qué gritar?. En el 2016 estuvo en su cuerda, espero que esta actuación no sea el resultado de una indicación por parte de los realizadores.

El maquillaje, la peluquería y el vestuario muy bien, la visita a Ópera de la calle ¡aplausos!, adecuado señalar con fotos y letreros a los familiares de los concursantes en el público pero… sigo.

Tres temporadas, tres directores: Rudy Mora, Manolito Ortega y Nelson Alomá ¿por qué?. Especialmente por el segundo que colocó el espacio en un equilibrio de gusto entre el público y la crítica.

En el ínterin de las competencias en las tres zonas, para decir cómo iban las cosas nació Pa´ que suenes, que primero fue dirigido por Javier Orizondo y ahora está a cargo de Luis Mario Gel.

Ese ha sido un programa más de la televisión, no de las producciones especiales a los que nos ha ido acostumbrando RTV Comercial, dirigido a contar sobre los competidores y ahora a develar lo que pasó entre bambalinas en la emisión dominical ¿Qué sentido tiene?. Yasbel estuvo bien, Jorgito, ya lo escribí, apareció mal combinado y un lenguaje que él nunca ha usado y Arianna Nuñez, profesional. Ahí, Paulo fue conductor también ¡perdón!, todo el mundo no es Amaury Perez, también excelente director, (lo lleva en los genes), Zenaida Castro Romeu, una música que tiene el don de la conducción, ni Manuel Calviño, un sicólogo para quien el micrófono es un útil implemento de trabajo. Paulo no tiene ni la dicción ni el lenguaje apropiados para conducir.

Aunque no me crean sólo hace una o dos semanas reparé que este popular cantante, compositor y director de orquesta, es el director general de los dos programas que he señalado. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo ha ponchado una cámara, cuando se graduó en la FAMCA?. Ser director de televisión no es nada fácil hay que saber de dramaturgia, vestuario, guion, edición, en fin todos los ingredientes que lleva un espacio. Aclaro, por si acaso, Carlos Alberto Cremata sí es el Director general de La colmena TV, porque es el director de la colmenita, una compañía, con mucha experiencia, que está haciendo un especial para la televisión. Sin el mago Tin, ni Danilo Sirio, ni nadie podría hacer ese espacio, porque se monta un espectáculo teatral con la parafernalia televisiva que lleva (luces, cámaras y todo lo demás) y Tin señala (he sido testigo) hasta en que punto del escenario se tira la popular niña, la reina del panal.

Sonando en Cuba es una idea de Paulo, ¡que bien! pero la concepción televisiva, desde el logotipo (que lo han variado y no se por que, hay un adagio que dice “lo que funciona no se cambia”) fue de Rudy, y, en la segunda oportunidad, Manolito le incorporó su manera de decir televisivamente.

Por favor recuerden el cuento de Blanca Nieves con el espejo mágico. ¿Quién puede orientar y dirigir a Paulo si él es el director general? . Creo que por su popularidad sería muy conveniente cuidar a ese compositor y cantante que goza del aplauso de parte del público y puede ser desde el vestir hasta el decir, un referente para los seguidores de la salsa.

Espero que Sonando… remonte de nuevo un camino que no ha empezado bien. Sólo un trabajo de equipo, sólido, sin egos, logrará que esta temporada sea mejor que la anterior.

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)