Análisis sobre seis videojuegos cubanos presentados por el ICAIC y la UCI (+ Fotos y Video)

Como anunciamos hace unos días en Cubadebate, los Estudios de Animación del ICAIC y la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), presentaron este jueves en el Pabellón Cuba, seis videojuegos totalmente cubanos en saludo al verano.

A los tres que ya dimos a conocer en nuestro Canal USB (La Neurona 2, Caos Numérico y Villa Tesoro), se le suman “Escape”, “Guardián del bosque” y “Equipo 009: La invasión de los Pálidos”, seis videojuegos para dispositivos Android (de momento) disponibles gratuitamente a través de la página www.videojuego.cu.

Parte del equipo de Canal logró transmitir en vivo la presentación —bajo un sol que retaba a los más quemadores—, de algunos de los estrenos más esperados por los cubanos. Baudilio Espinosa, destacado guionista y actor humorístico cubano, medió entre calor y retos al estilo de La Neurona. Puede ver el video de la presentación debajo de estas palabras, no olvide dar like y comentar.

Volviendo al tema, videojuegos cubanos. Qué hay de nuevo. Qué nos trae el ICAIC y la UCI realmente interesante. A continuación, haremos una breve reseña de cada propuesta (según los organizadores), y —con objetividad, amor— trasladaremos nuestra opinión sobre lo que encontrará detrás del “clic”.

La Neurona 2

Como ya adelantamos en cierto Resumen Semanal que sale de vez en cuando en Canal USB, la nueva Neurona viene a ser más bien un update, una actualización de lo que ya habíamos visto. En este caso, no hay reseña, el juego va de lo mismo, poner tu cerebro a prueba.

En el apartado gráfico, el videojuego del programa televisivo no tiene mucho que mostrar. La interfaz solo sufrió algunas mejoras en la disposición de colores, y se mantuvo fiel al mismo diseño. Esto puede parecer negativo para algunos, y positivo para otros. En mi opinión, si se trata de una saga, marca muy bien desde el inicio su estilo.

El punto fuerte de La Neurona, fue desde el inicio, el contenido más allá de la forma. Esta segunda parte logra obtener en ese sentido la máxima evaluación. Su primera versión corrió como la pólvora y retó a los realizadores del juego a ponerle algo más que retos. Al fin y al cabo, La Neurona no es solo eso ¿no?

Por esa razón, esta “actualización” viene con la opción de varios perfiles de usuario dentro de un mismo dispositivo, para que participe toda la familia. El usuario podrá ver los logros de su avance mientras gana neuronas o vidas mediante retos (aleatorios) que irán saliendo. Además, incorpora un ranking que los usuarios nacionales podrán publicar con el objetivo de estimular la competencia sana, o ese bichito que nos metió en el cuerpo aquellas batallas en Mortal Kombat.

A todo esto, se le sumará un nuevo grupo de niveles, por lo que es de esperar que las preguntas no se repitan. De momento, y con algunos niveles vencidos, podemos asegurar que la nueva versión no decepciona. Volverá a engancharte.

Caos numérico

Según la reseña que nos facilitó la organización del evento, “el hogar de los números, el Planeta Numérico, sufre una invasión espacial. La defensa está dirigida por el Profesor Anciano CERO. Cada jugador deberá interactuar con dígitos, operadores matemáticos y naves siderales para salvar la mayor cantidad de números en el menor tiempo posible”.

En Canal USB, agregamos hace unos meses que, si el jugador no abduce la cantidad mínima de números que deben ser salvados en el nivel, pierde. Acumularemos dinero virtual necesario para potenciar las habilidades de la nave aliada, o lo conseguiremos también mediante el envío de SMS, una forma para avanzar de manera rápida por el juego.

El juego trae 5 escenarios (Invasión, Oposición, Crisis, Caos, Labitmético). Los cuatro primeros están ambientados en un planeta similar a la tierra, y el último representa el interior de una nave espacial aliada. La pantalla principal y todos los escenarios son en tres dimensiones (3D).

Quitando que el único que parece realmente molesto es la representación —¿robot? ¿número?— de la portada del juego, les puedo adelantar que la animación de esta propuesta está muy bien lograda. Gozará con la cara de los números mientras corren por sus vidas a tal punto, que en ocasiones querrá ver cómo el robot enemigo los patea ahí donde ustedes saben.

Lo que aparenta ser “pan comido”, se vuelve desde el inicio una lucha por lograr que tu barra (representada en verde) logre desplazar totalmente la del enemigo (en rojo). El nivel de dificultad del juego es alto desde los primeros niveles, algo que puede jugar en contra de los más perezosos, pues es posible que abandonen el juego cuando se vean perder dos o tres veces. Sin embargo, para muchos, este reto tiende a ser el placer más buscado por los verdaderos gamer.

El punto en contra que puede tener Caos Numérico, es que puede tornarse repetitivo. Con la ausencia de una buena competencia matemática (la dificultad que presenta el juego en este tema es para niños), la monotonía de salvar números, sin algo más sustentable en su historia, puede influir rápidamente en ¿Desea desinstalar completamente el juego?

Villa Tesoro

“La Habana, 1762, es la época de la toma por los ingleses. El jugador deberá disparar con un cañón a los enemigos que intentan invadir la ciudad. ¡Cuidado de no eliminar a los rehenes! Con 90 niveles, el juego se desarrolla en cuatro escenarios: La Fortaleza, La Playa, La Muralla y Naval”.

Cada escenario será desbloqueado cuando complete o consiga el máximo de doblones en la locación anterior; con la excepción del último espacio, Naval, que solo podrá jugar si colabora (1 CUC) con Etecsa.

Entrando en juego, el dibujo, la familiaridad que te trasmite cada partida en La Habana de esa época, no decepcionó en cuanto al tráiler que vimos hace unos meses. No obstante, la hiperactividad con que se trabajó la “promo” deja mucho que desear cuando te percatas que casi se trata de un juego por turnos, al más parecido estilo Angry Birds, donde con una figura circular (cualquiera) intentas derribar lo que tienes por delante.

Sin embargo, su estilo caricaturesco, dibujos graciosos como sobrepuestos en una hoja sepia, hace atractivo un gameplay donde necesitarás calcular bien hacia dónde va tu disparo. Eso sí, más que un tutorial, necesitarás algunos minutos de juego para adaptarte a esos cálculos. Lo más gracioso del juego, es que los sonidos parecen hechos por personas.

En mi opinión, hubiera sido provechoso agarrarse a la historia para contar algo, darle sentido a la partida con cada nivel. ¡Pero oigan!, no se le puede hacer mucho caso a la gente que disfrutaba una buena campaña de Juana de Arcos en Age of Empires. Al final, ¿quién no ha pasado horas “enganchao” con un juego de bolitas?

Guardián del Bosque

“Los bosques son amenazados por una misteriosa plaga de insectos de procedencia desconocida. Ante el peligro inminente, los moradores del bosque mágico: los espíritus protectores, se reúnen para discutir cómo enfrentar al poderoso enemigo. Sin embargo, por su avanzada edad no pueden protegerlo, e invocan un nuevo guardián. ¡Sólo tú puedes salvar el bosque!”.

De esta forma se presenta un juego que intenta educar a niños y jóvenes en el cuidado del medio ambiente, específicamente, la preservación de los bosques ante la tala indiscriminada de árboles. Tal vez la enseñanza que intenta trasmitir, sea la principal virtud de este video juego.

Guardián del Bosque se desarrolla en un plano único donde habitan los árboles, una telaraña, el nuevo espíritu protector invocado por los ancianos, y los insectos que quieren destruir el entorno.

La jugabilidad en esta producción se limita a dar saltos al estilo del fontanero Mario Bross. Debes caer encima de los insectos, en ocasiones más de una vez, mientras un reloj va descontando los dos minutos que te pone como prueba a superar, antes de que se terminen las vidas representadas en hojas. Es un juego básico con una dinámica rápida.

La representación gráfica es preciosa, tanto por el dibujo como por lo que quiere comunicar el creador. Sin embargo, pareciera que todo el empeño del equipo de este juego lo apostó solamente a su visualidad. Tal vez perseguían solamente educar con la historia que presentan. Es esta también, una buena causa para hacer un videojuego.

Equipo 009: La invasión de los Pálidos

“El pueblo en el que viven Jaimito, Samy y XP ha sido invadido por los Pálidos. Pero no se saldrán con la suya porque los tres niños son agentes, forman el Equipo 009, y con sus distintos poderes le darán una lección colorida a los paliduchos”.

Lo que más me gustó de Equipo 009, además de sus colores fuertes y diversos, fue que Jaimito, Samy y XP lo tienen todo claro. No hay que perderse en la historia de este juego, la esencia de este es únicamente desaparecer pálidos, y la acción comienza en el primer segundo.

Equipo 009 es muy básico. Todo se desarrolla en la misma pantalla, con los héroes inmóviles en asientos cómodos, mientras le dan finiquito a los pálidos que bajan por la pantalla.

La jugabilidad es suficiente para un juego de estas características. Presenta un desfile de colores mientras estallan los pálidos que el equipo 009 va liquidando y su nivel de dificultad es tan aceptable que te envicias con el juego de dedos en la pantalla mientras intentas que no se te escape ningún enemigo.

Al igual que Guardián… sería injusto criticarle algo al videojuego de los agentes, pues, evidentemente sus creadores no buscaron mucho más que lo que pudieron lograr.

Escape

“Finales del siglo XXII, la humanidad agotó los recursos naturales y creó la tecnología capaz de conquistar el Universo. De numerosas colonias obreras, en planetas cercanos, se extrae un mineral altamente productor de energía que nunca pudo ser trasladado a la Tierra. Los trabajadores huyeron en una nave. Nadie sabe lo que ocurrió exactamente. ¡Tienes que averiguarlo!”.

Escape es uno de los juegos nuevos del que no teníamos ninguna referencia. La reseña no logra introducirte en ese apocalíptico futuro posible; y por la presentación que vi al inicio de la partida, no sabes si estás en uno de esos planetas cercanos buscando ese mineral preciado, o averiguando qué ocurrió con los trabajadores que huyeron. Infiero, que tal vez estemos haciendo ambas cosas.

Lo cierto es que Escape es lo más cerca que hemos estado de un juego de acción bien logrado. Aun cuando aparenta ser una copia bastante digna del mítico “Metroid”, el juego del ICAIC tiene todos los componentes para engancharte en ese distante escenario de futuro que ha logrado con muy buena pinta.

A primera vista, no tiene mucho que contar. Eres un humano con un traje robótico, un arma de laser rojo y azul que va matando lo que parecen extraterrestres. Lo más difícil en el primer nivel es encontrar el interruptor para abrir las puertas por donde debes continuar. La potencia de fuego podría ser mejor (aunque tal vez eso es algo que se mejora con el juego), pero los enemigos en principio son bastante tontos.

El videojuego está basado en un formato 2D, al estilo, como dije anteriormente, de juegos como Metroid, Contra, Alien. El apartado visual es realmente admirable, aunque la jugabilidad en acciones como subir escaleras, o saltar, se ve un poco forzada. El sonido de los pasos del jugador, las puertas y demás efectos, es para nominación.

Hasta el momento, es lo mejor que he visto de realización casera. Eso sí, tendremos que continuar jugando, a ver si le encontramos sentido a tanto disparo y puerta.