Es por ti, Chávez

(De cuando la gente calló con votos los tambores de guerra en Caracas)

I

El apocalíptico Día D de Venezuela, que iniciaría el domingo 30 de julio de 2017, inició con preguntas:

¿A qué hora llegará la guerra, realmente habrá guerra, y dónde todo el miedo que se quedó atorado en las velas compradas a última hora porque no vaya a ser que la guerra nos deje sin luz y qué hay del enfrentamiento inminente entre hermanos y la matazón de unos contra otros y qué no iría la oposición a Miraflores y se armaría la hecatombe el apocalipsis este escenario que no llega que no llega pero ya nos dijeron que llegará algún día eso es un hecho y hay que estar preparados y es la oscuridad y el temor de quitar los alambres de púas que bloquean la calle no vaya a ser que te vean los guarimberos y te disparen o te quemen y entonces en qué quedó habrá guerra o la elección de la Constituyente?

II

Es de madrugada y ya hay filas para votar en muchos de los 14 mil 400 centros de votación instalados por el CNE en tiempo récord para lograr una elección promovida por el gobierno como mecanismo de paz y contra la cual se desataron todos los demonios en el exterior. “La democracia está en su mayor riesgo, Maduro consolida la dictadura”, dicen los críticos en sus editoriales de domingo, abriendo más preguntas sobre la realidad política. ¿Que no había ya una dictadura desde que el Tribunal Supremo de Justicia tomó las atribuciones de la Asamblea Nacional para permitir que el gobierno pudiera firmar contratos con empresas extranjeras? ¿Si comenzaría una dictadura sobre lo que ya –según la oposición- era ya una dictadura, qué será entonces este gobierno de Maduro, algo así como una dictadura reloaded o remasterizada? ¿La recontradictadura o mega dictadura arrecha o super extra dictadura venezolana? Extraña, como siempre, esta manera de llamar al gobierno chavista (lo de régimen ya era el término tradicional).

III

La imagen emblemática es la del Poliedro de Caracas, instalado como Centro de Contingencia (o de Paz, como lo rebautizó el Consejo Nacional Electoral), destinado a aquellos electores que, por estar en zonas de riesgo de violencia, no pudieran votar en sus centros de votación correspondientes. ¿Qué es una zona de riesgo? El vivir en un edificio donde vecinos opositores, esos que marchan cantando “¿Quiénes somos? Venezuela/ ¿Qué queremos? Libertad!”, advirtieron a la gente que quedaba terminantemente prohibido ir a votar por el régimen. Y para asegurarse de que se cumpliera la orden, pues mejor vamos a poner candados en las puertas y alambres en los estacionamientos para que los automóviles no puedan entrar. El paquete de rescate de la democracia incluye también bloquear calles con alcantarillas levantadas, grandes ramas de árboles, tubos de metal atravesados de extremo a extremo, alambres de púas, postes formando un auténtico muro en medio de la calle para evitar el tránsito de vehículos. Nadie sale y nadie entra este domingo. En el nombre de la libertad, todo se vale.

Pasan las horas y el Poliedro, lleno.

IV

Habla Jesús, un votante ciego en el Liceo Fermín Toro, centro de Caracas (donde un compañero me pide encarecidamente guardar mi celular, no vaya a ser que me lo roben).

-Para mí, la Constituyente significa sentirme venezolano, patriota, bolivariano y chavista y en definitiva revolucionario….Sabemos lo que hemos vivido, lo que hemos recibido y lo que podemos perder si el proceso se nos va, estamos defendiendo con las garras, con las uñas, con todo este proceso….Es la oportunidad de darle una nueva reestructuración al Estado para darle un nuevo marco jurídico y se va a hacer realidad aquello del socialismo, Chávez habló mucho del socialismo pero el socialismo se quedó a medias. En la Constituyente primera hubo muchas víboras, muchos camaleones que impidieron el texto real de un estado socialista, ahora sí podemos avanzar hacia un ámbito socialista desde lo productivo, lo económico, lo popular y lo social. Este país tiene que desmarcarse del estado paternalista y petrolero y tiene que enrumbarse hacia un estado productivo, que nosotros podamos ser exportadores.

Habla Óscar Reinas, comerciante: “Con la Constituyente, vamos a evitar que nos sigan trancando. Es injusto, la oposición no es justa. La constituyente es fenomenal, vamos a acabar con esos vagabundos”.

Lidia Villegas, pensionada: “Es para continuar la democracia que hemos vivido después de que el comandante Chávez surgió, desde hace más de 18 años, para que sigan las misiones, que no haya guarimbas y que ya no se siga quemando a gente inocente….Con la Constituyente espero que el pueblo esté rodeando la Asamblea y que no haya oligarcas y que tenga derecho todo el mundo, obreros, discapacitados, profesores, maestros, que todos estén dentro de la Asamblea, sin distinción, sin que digan oye te falta un diente, que no traigas la ropa adecuada, o sea: todo el país, como debe ser”.

En el video que una joven envió desde Táchira, estado fronterizo con Colombia, se observa cómo un grupo de vecinos tuvo que caminar por brechas y atravesar dos ríos para poder votar. “Graba para que le llegue a Maduro”, dice una señora al mostrar la travesía que debieron hacer no precisamente porque les guste la aventura, sino para evadir la acción de paramilitares que asediaron centros electorales. En el municipio Jáuregui, opositores asediaron el Liceo Militar y en el ataque, fue asesinado de un disparo con arma de fuego el sargento Ronal Ramírez. En medio de este contexto, votar se convirtió en un acto de resistencia: “Aquí vamos, nadie nos detiene…Por ti, Chávez”.

V

Afuera de centros electorales está el llamado “Punto Rojo”, una carpa de ese color donde se encuentran comités chavistas para proteger el proceso en caso de pueda ocurrir algún incidente. “O sea, si se arma el peo, nos vamos a defender Miraflores”, dice uno de sus integrantes.

Los compas que están reunidos reciben una camiseta de la Constituyente, su gorra, almuerzo y misión a realizar. Acá es donde se encuentran las listas de quienes tienen carnet de la patria y fueron a votar. ¿Y si no fueron, qué pasa, les quitan beneficios?

– No, no, no, no hay sanciones, estamos en un país democrático, no en un país dictador… Más bien, nosotros vamos a tratar de solidificar dentro de la Constitución esos beneficios, o sea, están en la realidad pero en la ley no se encuentran reflejados, dice Deyanira Martínez, encargada de uno de estos Puntos Rojos en el oeste de Caracas.

VI

Entre risas y aplausos, manifestantes opositores detonaron un artefacto explosivo en la Plaza Altamira, al este de la ciudad. Ocho policías resultaron heridos. La escena, captada por decenas de lentes de fotógrafos y camarógrafos nacionales e internacionales, hizo creer al mundo que todo un país cabía en un momento en esa esquina del municipio Chacao. La prensa internacional – a la que el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, calificó de “cártel mediático”- redujo a titulares amarillistas toda una lección de democracia: “Baño de sangre en el Madurazo. Maduro baña en sangre Venezuela en farsa electoral. Farsa electoral en Venezuela. Imponen la Constituyente”. O la peor: “Violencia y abstención marcan Constituyente”. ¿Abstención? El resultado electoral fue histórico y avalado por 43 acompañantes internacionales así como la Comisión de Expertos Electorales de América Latina: 41.53 por ciento de votación, o sea, 8 millones 89 mil 320 votantes. Recuerde el número: 8 millones 89 mil 320 votantes, que para los grandes medios ni destacaron ni existieron.

Pero las fotos ahí están, así como también está la emoción que, por la noche, llevó a centenares a la Plaza Bolívar a celebrar la lección de democracia y la derrota de la guerra a punta de votos. Y todo a ritmo de salsa, Caribe tenía que ser.

VII

Aunque el asedio electoral es algo que nunca se había visto con tanta intensidad en Venezuela, los medios no destacaron que hubo 200 episodios de este tipo durante la jornada del domingo. ¿Qué incluyeron estas acciones?

Ataque con bombas molotov contra centro en escuela nacional Miguel Marín, en municipio Bejuma, estado Carabobo.

Reubicación de centros debido a protestas en municipio Obispos, estado Barinas.

Corte intencionado de luz que afectó a 91 centros electorales en Municipio Boconó, estado Trujillo.

Lanzamiento de una granada en un centro de votación, municipio Valle de la Pascua, estado Guárico

Asedio contra centro electoral en Barinas

Hombres lanzaron granada en la escuela básica 12 de octubre

Sujetos lanzaron una granada en la escuela Carlos José Bello, en plena avenida Libertador, Caracas.

El centro Liceo Arturo Michelena fue cerrado tras ataques con bombas molotov y cohetones en municipio Bejuma

Incendio de casa de un prefecto del PSUV en estado Bolívar.

VIII

Llega el lunes 31 y el luminoso amanecer que adelantaba Diosdado Cabello –ahora constituyentista electo- llegó con un marcado asedio que ya estaba cantado: los “solidarios gobiernos repartidores de democracia” como Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Panamá, Argentina, Chile, Suiza , Brasil y otros dijeron que no aceptarían resultados y que no estaban de acuerdo con el proceso. Trump fue más lejos y sancionó directamente a Maduro después de llamarlo “dictador”. Pero Venezuela sumó el apoyo de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Rusia y de decenas de organizaciones sociales alrededor del mundo y de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.

Pero el cerco económico y diplomático viene y comenzó ya con el viaje solo de ida de Avianca, Copa Airlines, Air France, Iberia y Delta Airlines, la salida de diplomáticos estadunidenses y canadienses y la amenaza de que Venezuela sea expulsada del Mercosur.

Animados por este respaldo internacional –pues a nivel nacional, las trancas y la violencia fastidiaron a miles de sus seguidores- los voceros de derecha (pregoneros de guerra), convocan a más movilizaciones, más trancazos y agenda de calle. A seguir calentando la calle, como si fuera poco los más de 100 muertos en cuatro meses de protestas, como si fueran ellos a estar al frente en cada uno de los enfrentamientos con la policía o a arriesgar el pellejo atreviéndose a las noches de plomo parejo en las zonas más conflictivas. ¿Hasta dónde llegará su calculada rebeldía?

XIX

Singular imagen la del presidente de Venezuela junto a la titular del Poder Electoral, Tibisay Lucena. Emblemática del día 1 de la Constituyente, ya con calendario en marcha. Este martes 1 de agosto, los pueblos indígenas elegirán por usos y costumbres a sus 8 representantes en la Constituyente. A ellos se suman los 364 constituyentistas electos en ámbito territorial y 173 en el sectorial, para sumar 545, que deberán instalar la asamblea en un plazo máximo de 72 horas después de su elección. O sea que entre el miércoles y el viernes, la ANC deberá llegar al Capitolio, donde quiere instalar de nuevo los cuadros de Bolívar y Chávez que el diputado opositor, Henry Ramos Allup, ordenó retirar el 6 de enero de 2016, inmediatamente después de que resultó electo presidente de la Asamblea Nacional.

Singular también, el discurso: Maduro comparó a los chavistas invisibilizados con el pueblo de Moisés y respondió a Trump: “¿Sanciones? Tomen las sanciones que les dé la gana, pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre y yo ser el presidente de un pueblo libre, soberano, orgulloso, patriota, bolivariano y chavista”.

Singular, también, las primeras advertencias dirigidas a las televisoras Televen y Venevisión: “mano dura” por haberse sumado a la cobertura mediática que anuló a los votantes chavistas en las pantallas y que no mostró el proceso democrático del 30J. “No lo voy a permitir, tenga el apellido que tenga, lo que hicieron ayer es inaceptable desde el punto de vista político y humano”.

XX

Esta noche de lunes, los dirigentes de oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma fueron detenidos por el cuerpo de inteligencia del Estado. La debilitada coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a nuevas movilizaciones que sus seguidores ya no están muy dispuestos a cumplir, cansados de protestar durante meses para sacar a Maduro de Miraflores, sin lograrlo. Otra promesa que les incumplen los líderes. ¿Y ahora, qué sigue? Por ahora, está descartado el Apocalipsis, aunque una vez desatados los ciclos de violencia, es difícil cortarlos de tajo. Ahí están las heridas abiertas en el interior –Bolívar, Táchira, Mérida, Lara-, tan cerca de las tierras sin ley, tan lejos de las miradas concentradas en Caracas.

Mientras, acá en la capital, cerramos jornada evadiendo las trancas que ya se han vuelto tatuaje en decenas de calles y con una certeza: como hace 18 años, a partir de esta semana, Venezuela comenzó a tejer una historia que marcará al mundo.

(Tomado del Facebook de la autora)

