¿Qué pasó con los jugos y compotas La Estancia?

No fueron el clima con sus caprichos, ni la agricultura con sus vaivenes los responsables de que durante los últimos meses los jugos y compotas de La Estancia hayan desaparecido de los anaqueles de muchas tiendas en Cuba. La pulpa estuvo para hacer el néctar y las maquinarias respondieron satisfactoriamente, sin embargo el final de la cadena se vio detenida por la inexistencia de envases.

Hasta La Estancia, sociedad mercantil 100% cubana que tiene la misión de elaborar alimentos y bebidas envasados en formato de larga duración; llegó Cubadebate en busca de una respuesta.

Según directivos de la entidad, la ausencia fue provocada por el déficit de envases, los cuales provienen todos de un mismo proveedor en el exterior.

“Tetra Pak es nuestro único suministrador de “cajitas”. Nuestra línea de producción utiliza solamente ese tipo de envase y presentamos dificultades en el ciclo de reaprovisionamientos durante marzo y abril”, comentó Líber Sifontes Cartas, director de Ventas y Exportaciones.

Al responder sobre el restablecimiento de la entrega de jugos y compotas enfatizó que aunque “el problema está resuelto, dada la fuerte demanda de estos productos la recuperación no se verá de manera inmediata, pues distribuimos a varios destinos que no son solo las tiendas. No obstante, es importante que la población sepa que hoy estamos trabajando a nuestra máxima capacidad para suplir la demanda”.

Hoy la entidad está produciendo a plena capacidad: 2 mil 650 Toneladas de jugos y néctares y 225 Toneladas de compotas mensuales.

A pesar de que los productos de La Estancia no se encuentren en algunos estantes de tiendas estatales, es fácil hallarlos en cafeterías, paladares o cualquier negocio particular que incluya servicio de gastronomía.

“Lo que sucede también, es que por la inexistencia del producto hoy mucha gente tiende a comprar para guardar por temor a que se vuelva a perder. Además, como todos sabemos en el mercado minorista confluyen también los trabajadores privados que realizan las compras al por mayor y desabastecen las tiendas”, acotó Sifontes Cartas.

En vista al mediano plazo no se prevén nuevas afectaciones en la producción de tan demandados productos pues se cuenta con la materia prima necesaria para cumplir con los planes productivos.

La Estancia produce alimentos y bebidas de varios formatos como los presentados en 200 y 500 mililitros y los de litro. Varias marcas se registran en su haber comercial como Upa Upa Upa, destinada a los alimentos infantiles; Del Real, para la línea de tomates y sus derivados; Pradera, perteneciente a los lácteos; Tumbao, que representa a la gama del ron Silver dry; La Estancia, la marca de sus producciones estrellas relativa a los néctares y jugos y por último la más reciente creación: Campo Alegre, en alusión a los vinos y sangrías.