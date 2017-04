Leonardo Urgellés: De Gerona a Nagoya, de Pirata a Dragón

Desde hace al menos dos campañas beisboleras, aficionados y entrenadores del equipo pinero, esperaban el despertar de Leonardo Urgellés por su juventud, sus condiciones físicas y sobre todo por desempeñarse en una posición, en la cual, se le ha vuelto difícil, al conjunto pirata, estabilizar jugadores con rendimiento.

Pero la tan ansiada explosión del pelotero de 24 años, no llegaría hasta la 56 Serie Nacional, en cuya etapa clasificatoria computó con la Isla de la Juventud un average ofensivo de 372 en 145 turnos al bate, 17 extrabases entre ellos seis jonrones, slugging de 579, además de 27 carreras anotadas y 38 impulsadas.

Estos números, unidos a su potente brazo y velocidad asombrosa, convirtieron a Urgellés, de la noche a la mañana, en una rara avis en los jardines cubanos, cada vez menos florecidos debido a la constante fuga de atletas. Por eso nadie entendió, y menos él, cómo después de la excelente faena rendida, quedaba excluido como refuerzo para participar en la segunda fase del torneo doméstico y de la nómina de los primeros 50 preseleccionados para el Clásico Mundial 2017. No mucho tiempo después, el pinero se incluía en la lista de los pocos cubanos contratados en la Liga Japonesa de Béisbol, en su caso, con la franquicia de los Dragones de Chunichi, con sede en la ciudad nipona de Nagoya.

De nada a todo… cómo te has tomado esto?

“No te voy a decir que cuando me dejaron fuera de todo no me desanimé, pero, chica, me ocurrió algo raro. Yo estaba muy tranquilo conmigo porque sentía que lo había dado todo…las personas se me acercaban a encender el fuego, me decían que si era injusto conmigo, que me había ganado estar, y yo sabía que era cierto, pero también sentía que algo grande y bueno me iba a pasar, y te juro que no tenía ni idea de que era este contrato. Quizás, el único momento de rabia que tuve fue en el Juego de las Estrellas, y con el bate en la mano me dije “ahora es que tú tienes que callar bocas” y entonces me salió el jonrón que le dio el triunfo a los Occidentales. Cuando la Isla no clasificó, seguí entrenando, cuando no me pidieron de refuerzo seguí entrenando, nunca paré y menos mal que no lo hice, porque así pude llegar en muy buena forma a las pruebas que me hicieron los japoneses. Ellos no me dieron el resultado en el momento, pero yo salí de allí sabiendo que me aceptarían porque me di cuenta que los había impresionado.”

Ahora, a enfrentarte a una barrera idiomática fuerte, a un país y una cultura distintos

“Como se dice en buen cubano de japonés no sé “ni papa”. Un entrenador me regaló un libro de vocabulario básico y lo estoy repasando un poquito cada noche, la comida según lo que he visto en las películas no me va a gustar y hay unas cuantas horas de diferencia; pero si quiero prosperar como pelotero tengo que adaptarme al idioma, a la comida, al horario, al clima, a la gente y sobre todo a la pelota japonesa que es muy buena y yo quiero exprimirla al máximo. Quiero integrarme bien al equipo desde el principio y para empezar no estaré tan solo porque habrá, al menos, dos cubanos conmigo, el pitcher Raidel Martínez, que nos conocemos bien de los campeonatos sub 23, y Omar Linares, quien es el entrenador de bateo del equipo grande de los Dragones de Chunichi. ¡Será un tremendo honor para mí poder trabajar junto a esa leyenda viviente de nuestra pelota!”

¿Expectativas?

“Yo no sé si me va a ir bien, no sé si los japoneses me van a prolongar el contrato, no sé sí subiré al equipo grande, lo único que sé es que me voy a esforzar por aprovechar esta experiencia al máximo para convertirme en un mejor pelotero, porque tal vez, no sé me dé otra mejor.”

(Tomado de Islavisión)